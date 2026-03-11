Citlalli Hernández acusa que Salinas Pliego no eliminó publicaciones con ofensas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, denunció que las publicaciones del empresario Ricardo Salinas Pliego en las que la agrede por su aspecto físico no fueron eliminadas de las redes sociales, pese a contar con medidas cautelares.

“Bueno, es un buen ejemplo de por qué es importante el trabajo con las plataformas. Quizá recordar para quienes nos escuchan: yo presenté una queja por violencia política de género contra Ricardo Salinas Pliego por el uso sistemático de la violencia, no del debate público o político, sino de las expresiones que denigraban mi persona por mi físico, por mi apariencia”, dijo.

Noticias Relacionadas Sheinbaum firma acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir violencia digital contra mujeres

Durante la firma del “primer acuerdo de colaboración voluntaria con Google, Meta y Tiktok para combatir violencia digital contra las mujeres”, la funcionaria habló de la revisión que deben hacer las plataformas digitales para ayudar a erradicar esta forma de violencia.

Habló del procedimiento que tuvo que pasar para darle salida a su denuncia contra Salinas Pliego, que en reiteradas ocasiones la agredió bajo cuestiones físicas.

“El Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó la queja y le solicitó, como medidas cautelares, bajar una serie de publicaciones que claramente eran violencia política de género. Sin embargo, él impugna, lo lleva al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral, saliéndose un poco por la tangente, dice que 'no está seguro de tener competencias para ello'”.

Aun con la medida cautelar de retirar esas publicaciones, “tanto la plataforma X como el usuario, decidieron no bajarlas (...) Y hasta ahí quedó, yo no continué ni continuaré. Mi intención fundamental era que hubiese, sobre todo, una sanción social. En lo personal a mí no me afectaba esa violencia que generaba, pero había muchas mujeres que me encontraban en la calle y que me decían que no me dejara, que porque si así se metían conmigo, qué les tocaba a otras mujeres”.

Por tanto, aseguró, debe ser parte del debate. “Y coincido que se tiene que dar, porque las plataformas no pueden estar abstractas y aisladas de las normas, de las reglas”.

El cuestionamiento que Hernández lanzó a la dirigencia de las plataformas es, entonces, “¿qué corresponsabilidad tienen con el país donde instalan esa empresa o con los usuarios o usuarias que utilizamos esas plataformas?”.

Al mismo tiempo que apuntó a que “lo más importante también para el cambio cultural es que se sancione socialmente cualquier expresión de violencia o discriminación en contra de las mujeres”.