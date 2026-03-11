El Senado avala que la Guardia Nacional vigile áreas naturales protegidas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno del Senado avaló con 105 votos la reforma al artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, para que la institución militarizada participe, en coordinación con las autoridades ambientales competentes, en la protección de los recursos naturales y la vigilancia de las áreas naturales protegidas terrestres de competencia de la Federación.

La reforma al artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional tiene el propósito de ampliar las atribuciones de esta institución de seguridad pública y sustituir el concepto de parques nacionales por el concepto de “áreas naturales protegidas terrestres de competencia federal”.

La presidenta de la Comisión de la Guardia Nacional, Juanita Guerra Mena, afirmó que, con la aprobación del dictamen, la Guardia Nacional (GN) participará en la protección de los recursos naturales, la vigilancia de las áreas, la prevención, investigación y combate de delitos ambientales.

La reforma fija que la GN participará en la protección de los recursos naturales, la vigilancia de las áreas, la prevención, investigación y combate de delitos ambientales como la tala, la cacería ilegal, el tráfico de especies y la degradación de ecosistemas, todo ello bajo los principios de derechos humanos y colaboración interinstitucional. La propuesta fue remitida a la Cámara de Diputados para su posterior discusión.