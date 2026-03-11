Frente frío 40 avanza con lluvias, vientos y evento de "Norte" para el jueves en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para el jueves 12 de marzo se espera que el frente frío número 40 causará lluvias de diversa intensidad en gran parte del territorio nacional. Además, se espera un evento de “Norte” en Tamaulipas, esto de acuerdo con Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el jueves, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que, durante esta noche y madrugada del jueves, el frente frío se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano, interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y sureste del país, así como con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, propiciando chubascos en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Tamaulipas.

A su vez, se prevé que la masa de aire polar que impulsará al frente, generará viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Asimismo, se prevé que, en las primeras horas del jueves, origine evento de “Norte” en el litoral de Tamaulipas.

Por otro lado, otro canal de baja presión sobre el centro de México y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará chubascos en zonas de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, además de lluvias aisladas en Guanajuato y Morelos. Las lluvias mencionadas se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para el día de mañana, el frente frío 40 se desplazará sobre el oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo y lluvias intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

Mientras tanto, la masa de aire polar, provocará un descenso de temperatura en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional, así como evento de “Norte” de muy fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además del istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente del país. Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste); iniciando a partir de este día en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (oeste).

Evento de “Norte” en Tamaulipas

El SMN monitorea los efectos del frente frío 40 sobre el norte y noreste de México. A partir de la madrugada del jueves favorecerá evento de “Norte” muy fuerte en las costas de Tamaulipas.

Advertencias

Las lluvias de fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En nuestro #VideoPronóstico consulta las condiciones #Meteorológicas que habrá durante esta noche y mañana jueves, en #México. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/5Wsj4P8MXJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 12, 2026

Valle de México

Se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente de fresco a templado con probabilidad de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 km/h, según el SMN.

Pronóstico de lluvias para el 12 de marzo:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Temperaturas máximas y mínimas para el 12 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste) y Veracruz (sur).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el 12 de marzo: