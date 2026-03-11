Levantan contingencia ambiental en el Valle de MÃ©xico; Hoy No Circula operarÃ¡ con normalidad el jueves 12 de marzo

La ComisiÃ³n Ambiental de la MegalÃ³polis informÃ³ en su reporte de las 19:00 horas que se suspende la Fase I de contingencia ambiental por ozono en el Valle de MÃ©xico.. Foto: Octavio GÃ³mez

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La ComisiÃ³n Ambiental de la MegalÃ³polis (CAMe) informÃ³ que se suspende la contingencia ambiental atmosfÃ©rica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico (ZMVM) a partir de las 19:00 horas de este miÃ©rcoles, de acuerdo con lo establecido en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales AtmosfÃ©ricas publicados por los gobiernos de la Ciudad de MÃ©xico y del Estado de MÃ©xico.

La decisiÃ³n se tomÃ³ con base en informaciÃ³n reciente de modelos de pronÃ³stico meteorolÃ³gico que prevÃ©n cambios en las condiciones atmosfÃ©ricas durante las prÃ³ximas horas en el centro del paÃ­s.

Modelos meteorolÃ³gicos anticipan mayor ventilaciÃ³n en el Valle de MÃ©xico

La ComisiÃ³n explicÃ³ que el sistema anticiclÃ³nico que afectÃ³ la regiÃ³n desde el inicio de la semana comenzarÃ¡ a perder intensidad durante el jueves.

Las autoridades seÃ±alaron que este cambio coincide con la aproximaciÃ³n del Frente FrÃ­o nÃºmero 40, fenÃ³meno que favorecerÃ¡ el ingreso de mayor humedad, la presencia de viento del norte y un descenso en las temperaturas.

Estas condiciones permitirÃ¡n mejorar la ventilaciÃ³n atmosfÃ©rica y favorecer la dispersiÃ³n de contaminantes en el Valle de MÃ©xico. Los modelos meteorolÃ³gicos estiman que las concentraciones mÃ¡ximas de ozono se mantendrÃ¡n por debajo de los niveles establecidos para activar una contingencia ambiental.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÃ‰RICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÃ‰XICO



Autoridades mantendrÃ¡n monitoreo de la calidad del aire

La ComisiÃ³n Ambiental de la MegalÃ³polis indicÃ³ que continuarÃ¡ el monitoreo de la calidad del aire y de las condiciones meteorolÃ³gicas en la regiÃ³n.

En estas tareas participan tambiÃ©n la SecretarÃ­a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, asÃ­ como las autoridades ambientales de la Ciudad de MÃ©xico y del Estado de MÃ©xico.

Las dependencias informaron que mantendrÃ¡n vigilancia permanente para detectar cambios en los niveles de contaminantes y aplicar medidas en caso de que las condiciones atmosfÃ©ricas lo requieran.

Hoy No Circula operarÃ¡ con normalidad el jueves 12 de marzo

Tras la suspensiÃ³n de la contingencia ambiental, las autoridades recordaron que el Programa Hoy No Circula se aplicarÃ¡ de manera normal el jueves 12 de marzo.

Esto implica que el programa operarÃ¡ bajo las restricciones habituales establecidas para la circulaciÃ³n vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico.

Las medidas extraordinarias implementadas durante la contingencia ambiental dejan de aplicarse a partir de las 19:00 horas de este miÃ©rcoles.

QuÃ© autos no circulan los jueves cuando el programa Hoy No Circula opera con normalidad

Cuando el programa Hoy No Circula funciona de manera regular en la Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico, los jueves no pueden circular los vehÃ­culos con engomado verde, terminaciÃ³n de placa 1 y 2, que cuenten con holograma de verificaciÃ³n 1 y 2.

La restricciÃ³n aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldÃ­as de la Ciudad de MÃ©xico y en los municipios conurbados del Estado de MÃ©xico donde opera el programa.

Los vehÃ­culos con holograma 0 y 00, asÃ­ como los autos elÃ©ctricos e hÃ­bridos, pueden circular sin restricciÃ³n durante ese dÃ­a, conforme a las disposiciones vigentes del programa ambiental.

Autoridades agradecen a la poblaciÃ³n el seguimiento de recomendaciones

La ComisiÃ³n Ambiental de la MegalÃ³polis agradeciÃ³ a la poblaciÃ³n por atender las recomendaciones emitidas durante la contingencia ambiental.

Las autoridades indicaron que estas acciones contribuyen a la reducciÃ³n de emisiones contaminantes y a la protecciÃ³n de la salud de los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de MÃ©xico.

El organismo reiterÃ³ que continuarÃ¡ informando sobre la evoluciÃ³n de la calidad del aire a travÃ©s de los canales oficiales y exhortÃ³ a la poblaciÃ³n a mantenerse atenta a los reportes de las autoridades ambientales.