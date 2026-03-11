Miguel Ángel Yunes no representa al Senado en reunión de la OCDE en París: Laura Itzel Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se diera a conocer que el senador de Morena, Miguel Ángel Yunes, pidió licencia y fue a Paris, Francia, a la reunión de la Red Parlamentaria Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que fue a título personal y no en representación de la Cámara Alta.

En entrevista en el Senado, Laura Itzel Castillo explicó que el senador morenista fue a Francia con sus propios recursos.

“De la OCDE, es una reunión de la OCDE, pero él pagó sus viáticos y todo lo relativo al boleto. No va a nombre del Senado de la República, eso es importante aclararlo… Es una reunión de la OCDE, pero él pagó sus viáticos y todo lo relativo al boleto”, detalló.

Con respecto a Miguel Ángel Yunes Linares, senador suplente de Yunes Márquez, Laura Itzel Castillo afirmó que acude al Senado para cumplir con el número adecuado de los mismos representantes de los diferentes partidos políticos como suplentes.