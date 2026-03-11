Por qué México busca prohibir las granjas de pulpos antes de que exista la industria

La iniciativa en el Senado mexicano se suma a debates internacionales sobre la cría de pulpos en acuicultura.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Senado de México analiza una reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que busca prohibir la cría de pulpos y otros cefalópodos en todo el país. La iniciativa coloca a México en la misma línea de discusión legislativa iniciada por Chile en 2025, que planteó una prohibición preventiva de esta actividad antes de que se desarrolle a escala industrial.

La propuesta fue presentada el 25 de febrero de 2026 por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez en el Senado de la República. El proyecto plantea impedir la reproducción, preengorda y engorda de cualquier especie de cefalópodo en territorio nacional, lo que incluiría pulpos, calamares y sepias. También establece que las autoridades no otorguen concesiones ni permisos para instalar granjas dedicadas a estas especies.

La iniciativa se encuentra actualmente en comisiones legislativas para su análisis.

El planteamiento legislativo se basa en el principio precautorio, un enfoque regulatorio utilizado cuando existe evidencia científica de posibles impactos ambientales o de bienestar animal antes de que una industria se expanda. En este caso, el proyecto señala que la acuicultura de pulpos plantea riesgos relacionados con los ecosistemas marinos, la producción pesquera y el manejo de especies con comportamientos complejos.

México podría convertirse en uno de los primeros países en América Latina en prohibir la acuicultura de pulpos si la reforma es aprobada por el Congreso.

El antecedente de Chile impulsa el debate regional

La discusión en México ocurre después de que Chile presentara en 2025 un proyecto de ley para prohibir la cría industrial de pulpos. Esa propuesta surgió como una medida preventiva frente al desarrollo de granjas acuícolas destinadas a producir cefalópodos.

En ambos países, la discusión se centra en impedir que se establezca una industria emergente antes de que existan operaciones comerciales a gran escala.

El documento legislativo mexicano también menciona iniciativas similares en otras jurisdicciones. En Estados Unidos, estados como California y Washington aprobaron leyes para prohibir la cría de pulpos en instalaciones acuícolas y restringir la comercialización de productos provenientes de estas granjas.

Este conjunto de medidas forma parte de un debate internacional sobre la viabilidad de criar pulpos en sistemas intensivos de producción alimentaria.

Experiencia de cultivo en México influye en la propuesta

El proyecto legislativo menciona los resultados de investigaciones desarrolladas en Sisal, Yucatán, donde opera una instalación dedicada al estudio del cultivo de pulpos en colaboración con instituciones académicas mexicanas.

De acuerdo con los datos citados en la iniciativa, los ensayos realizados durante más de una década registraron niveles de mortalidad superiores al 50 % en los sistemas de cultivo.

También se documentaron episodios de canibalismo entre los animales mantenidos en cautiverio, un comportamiento que investigadores han relacionado con condiciones de confinamiento y densidad en instalaciones acuícolas.

Los registros mencionados se incluyeron en el análisis legislativo como parte de la evaluación sobre la viabilidad biológica y productiva de esta actividad.

La propuesta también señala que el consumo de pulpo en México proviene principalmente de la pesca artesanal, actividad que sustenta economías costeras en estados como Yucatán, Campeche y Baja California.

Evidencia científica internacional sobre la cría de pulpos

Diversos estudios académicos y organismos internacionales han analizado la viabilidad de la acuicultura de pulpos y los desafíos asociados con esta actividad.

Investigaciones científicas sobre acuicultura de cefalópodos identifican problemas técnicos recurrentes para mantener estas especies en cautiverio. Entre ellos se encuentran el canibalismo entre individuos, dificultades para criar larvas en etapas tempranas y la necesidad de dietas basadas en crustáceos o peces.

Los pulpos también presentan características biológicas que complican su producción intensiva. Son animales carnívoros, solitarios y con sistemas nerviosos complejos en comparación con otros invertebrados marinos.

Estudios sobre neurobiología animal señalan que los cefalópodos cuentan con sistemas nerviosos avanzados y comportamientos asociados con aprendizaje, memoria y respuestas a estímulos dolorosos.

Investigaciones revisadas por pares también advierten que la cría industrial de pulpos podría generar impactos ambientales relacionados con la descarga de residuos orgánicos y el uso de pescado silvestre como alimento en sistemas de cultivo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha señalado que el desarrollo de la acuicultura de pulpos enfrenta limitaciones técnicas y biológicas que dificultan su expansión comercial.

Los argumentos que llevaron a Estados Unidos a prohibir las granjas de pulpos

Las leyes aprobadas en Washington y California se basan en evaluaciones legislativas y testimonios científicos que identifican riesgos ambientales, sanitarios y de bienestar animal asociados con la acuicultura de pulpos.

Durante el debate legislativo en esos estados se presentaron diversos argumentos científicos y regulatorios:

Capacidad cognitiva avanzada: investigaciones citadas en los procesos legislativos señalan que los pulpos poseen sistemas nerviosos complejos, memoria y capacidad de aprendizaje, lo que plantea desafíos para su manejo en sistemas intensivos de producción.

Comportamiento solitario: los pulpos suelen vivir de forma individual. Mantenerlos en tanques compartidos puede provocar agresiones entre individuos y mortalidad dentro de las instalaciones de cultivo.

Canibalismo en cautiverio: estudios de acuicultura documentan ataques entre ejemplares cuando se mantienen en espacios confinados con altas densidades.

Alimentación basada en peces: los pulpos son depredadores carnívoros que requieren dietas basadas en pescado u otros organismos marinos, lo que podría aumentar la presión sobre poblaciones de peces capturados para alimento.

Impactos ambientales: legisladores señalaron que las granjas acuícolas pueden liberar nutrientes y residuos orgánicos al agua, lo que podría afectar ecosistemas marinos cercanos.

Riesgo sanitario: informes presentados en las discusiones legislativas advierten que las instalaciones acuícolas pueden concentrar patógenos y requerir el uso de antibióticos para controlar enfermedades.

Medida preventiva: en los estados donde se aprobaron las prohibiciones no existían granjas comerciales de pulpos. Los legisladores argumentaron que impedir esta actividad antes de su desarrollo permitiría evitar impactos ambientales y regulatorios futuros.

Las prohibiciones estatales forman parte de un debate más amplio en Estados Unidos sobre la regulación de nuevas formas de acuicultura antes de que se consoliden como industrias comerciales.

Reforma continuará en análisis legislativo

La iniciativa mexicana fue turnada a comisiones del Senado, donde se revisarán los fundamentos científicos, ambientales y económicos del proyecto.

Durante esta etapa legislativa se evaluarán los datos citados sobre acuicultura de cefalópodos, así como las posibles implicaciones para la pesca y la regulación de especies marinas en el país.

Si el dictamen avanza en el proceso legislativo y es aprobado por ambas cámaras del Congreso, México podría establecer una prohibición nacional para la acuicultura de pulpos.

La discusión forma parte de un debate internacional sobre la expansión de nuevas industrias acuícolas y su regulación antes de que se desarrollen a escala comercial.