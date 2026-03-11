Sheinbaum descarta proceder legalmente contra Elon Musk

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum finalmente decidió no proceder legalmente contra Elon Musk por su publicación en la que la acusa de seguir órdenes de grupos criminales.

De continuar las declaraciones que no presentan pruebas, evaluarán de nuevo qué procedimiento sigue.

“Las plataformas digitales y la comunicación de las plataformas es una gran discusión. Porque es hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde puede agredirse a una persona. Y siempre está ese debate y esa discusión y las plataformas finalmente pues son entidades internacionales que pasan incluso sobre lo nacional”, por lo que consideró que “es un muy buen debate y yo pienso que es indispensable que se dé en nuestro país”.

La mandataria federal consideró indispensable “que se dé, por ejemplo, el debate de qué tanto las niñas y los niños deben tener tanto acceso a las redes. Un debate yo no estoy diciendo que lo sancionemos, que lo limitemos, no. Se ha demostrado que el uso de muchísimas horas de las plataformas también genera problemas de ansiedad en los niños y las niñas”.

Agregó que en el país se deben dar esos debates “y no tiene que ver solamente con un partido político o una plataforma. Es indispensable que haya esta discusión en el país por lo que significa hoy el uso de las plataformas y más de la inteligencia artificial en las plataformas”.

Añadió: “No planteo porque ya van a empezar los opositores a decir que quiero yo censurar. No. Estoy diciendo que se abra el debate en nuestro país de estas prácticas en las redes, del uso en niñas, niños y jóvenes de que se abra el debate, que se discuta, que lo escuchen las madres y padres de familia, que se discuta en la cama que se discuta en los ámbitos de las escuelas, en todos los ámbitos”.

Por lo tanto, afirma: “es un buen tema de discusión que se está discutiendo en todos los países del mundo y que en México, a veces por el tema de la supuesta censura no se debate, pero es indispensable que se debata”.