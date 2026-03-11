Sheinbaum firma acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir violencia digital contra mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital, aunque la mandataria consideró la violencia de género únicamente cuando se refieren al aspecto físico.

A través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) suscribió el Primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital con Google, Meta y TikTok.

Al mismo tiempo admitió que debe haber un debate público para determinar sobre las otras formas de violencia “¿hasta dónde es violencia y hasta dónde no?” pues esta mañana también denunció que ella ha sido víctima de estas formas de agresión.

Sin embargo, cuando se trató el asunto de las formas de violencia que han ejercido medios públicos, dijo que no son del gobierno y que quienes sientan –aunque reparó- vivan violencia deben acudir a los mecanismos de denuncia, incluso cuando es la misma presidenta a quien le toca proponer perfiles para dirigir, por ejemplo, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

“Los medios públicos no son medios del gobierno. O sea, tienen sus propios mecanismos de denuncia ciudadana de las audiencias y tienen sus propios mecanismos para poder decir si hubo violencia, si no hubo violencia por algún tema. Entonces, tienen esos mecanismos. Es lo mismo que en el caso ahora con la nueva ley, que esperamos que ya quede pronto con los medios comerciales”.

Expuso su caso: “Yo podría decir que yo vivo violencia de un medio de televisión de manera permanente. o de periódicos o de... claro, soy la presidenta y todos los presidentes han recibido, en efecto, por ser mujer a veces es doble. Entonces, obviamente no vamos a apoyar a ningún algo que signifique violencia contra las mujeres, al contrario”.

Expuso que independientemente “de la posición de la reportera o política de una mujer, pero el límite de hasta dónde es violencia y hasta dónde no, pues es algo que pienso yo, es un debate público, no solamente una decisión de la presidenta”, pese a la aclaración de que una pregunta no define una postura política.

La presidenta insistió en que “tiene que haber un debate público. Porque el límite entre el debate político y ya la burla a una persona por su aspecto físico ya hay un límite, ¿no? Entonces, el debate político público, pues es muy difícil limitarlo. A nosotros nos acusan de ser censores, de estar censurando, de ser autoritarios, cuando en realidad aquí, particularmente en la mañanera, todos preguntan, ¿no? Abrimos el debate”.

Agregó que “después lo que ocurre en las redes contra mi persona o contra alguna de las compañeras o alguno de los compañeros, pues ya ronda el límite de hasta dónde se permite. Entonces, pienso yo, por eso digo que hay que hacer un debate, que cuando ronda ya en el aspecto físico de la persona en donde hay evidente violencia, pues ya es otra cosa”.

Reconoció que lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito periodístico, con la involuntaria exposición pública mediante “las mañaneras”, también le sucede a ella, como presidenta, pero con medios comerciales:

“Así como mencionas lo de algún medio público que pudo haber utilizado estas parodias. Bueno, pues nosotros somos víctimas de estas parodias en la televisión comercial permanentemente. O en los cartones de los periódicos. Entonces, ¿hasta dónde es violencia y hasta dónde no?”.

Por esa razón consideró que “es muy difícil decir, a ver, voy a censurar este cartón porque están poniendo a la presidenta físicamente de una manera que no debería ser. Entonces, por eso yo digo que no solo es un asunto del gobierno, es un asunto de un debate público que hay que dar de finalmente elevar la discusión a el debate político en todo caso sobre los temas y no a un asunto personal”.

“Estamos en contra de la violencia contra las mujeres, pero ya esos límites es parte de un debate público más que de una sanción de parte del gobierno”.

La presentación fue sobre la prevención y atención a la violencia contra las mujeres en el ámbito digital, con el que la Secretaría de las Mujeres, esté en contacto permanente con las plataformas.

“Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres. Y el objetivo es ir atendiendo y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer”, dijo en un inicio.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, expuso que dialogan con las principales plataformas y redes sociales: Google, Meta y TikTok. Informó que por cada 10 mujeres entre 20 y 29 años, hay también 7 hombres de la misma edad que dicen haber vivido ciberacoso.

“Sin embargo, es muy distinta la manera en la que se expresa la violencia o el acoso hacia mujeres que a hombres. En el caso de las mujeres, manifiestan experimentar: insinuaciones y propuestas sexuales, o recibir contenido sexual, o la suplantación de identidad, el rastreo de cuentas o sitios web, críticas por la apariencia o por la clase social, la publicación o el envío de información personal, fotos o videos, así como la publicación o venta de imágenes o videos de contenido sexual.

En el caso de los hombres, digamos, la violencia se manifiesta de manera distinta. La mayoría manifiesta: Recibir mensajes ofensivos, llamadas ofensivas, provocaciones para reaccionar de forma negativa o la amenaza con publicar.

“La diferencia es que aquí es una amenaza y en el caso de las mujeres la publicación de contenidos. Sin embargo, en ambos lo que prevalece o que existe tanto en hombres y mujeres es el contacto mediante identidades falsas. Esto nos resulta relevante porque también el efecto de usuarias es distinto cuando viven este tipo de violencias”.

De acuerdo con este análisis, el gobierno encontró que “las mujeres manifiestan sentir más enojo, más miedo, más inseguridad, más estrés, más frustración y más nervios por el tipo de violencia que se vive en el espacio digital hacia las hacia las mujeres”.

Hernández indicó que ha recibido muchos casos de violencia digital, pero es necesario alguna prueba digital para alguna denuncia, es decir, dado que ya tenemos leyes que combaten la violencia digital, no siempre existe la mejor colaboración para darle salida.

“Entonces, contar muy rápido, todas las plataformas aquí presentes ya realizan algunas acciones: Cuentan con normas comunitarias que manifiestan estar en contra de algún tipo de violencia o intimidación. Han desarrollado guías especializadas para prevenir las violencias y el uso de algunas herramientas. También, todas las plataformas ofrecen herramientas y recursos para apoyar a víctimas de violencias, ofreciendo líneas de ayuda o algunas otras acciones que nos han mostrado en las plataformas”.

Las personas usuarias pueden reportar, dijo fácilmente, conductas o contenidos que violen las normas, pero reconoció que se deben fortalecer algunas de las herramientas que ya se tienen.

Entre otras acciones también está: “Cuando una mujer vive violencia digital e incluso está reportando a un usuario o está en un proceso de denuncia, a veces en el espacio digital continúa su violentador. Entonces, la idea es que se implementen herramientas que, de inmediato, en tanto haya una investigación o el reporte en las plataformas, continúe, se restrinja el contacto entre el violentador y la posible víctima. Cooperar con el cumplimiento de la ley, respetando la privacidad y otros derechos de los usuarios”.