Sheinbaum habla con Gustavo Petro; De la Fuente acudirá a Cumbre CELAC-África

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum conversó con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, “sobre la necesidad de fortalecer el diálogo y la diplomacia como instrumentos para alcanzar la paz en el mundo”, informó la cuenta de X del Gobierno de México.

Mientras que el Gobierno de Colombia informó, también en redes sociales, que “durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas como el conflicto en Medio Oriente, la unión latinoamericana, entre otros”.

También adelantó que México confirma su participación en la Cumbre CELAC-África, que se llevará a cabo este 21 de marzo. “El país estará representado por el canciller Juan Ramón de la Fuente”.

La mandataria mexicana no informó en sus cuentas de redes sociales sobre esta llamada, como suele hacerlo con las comunicaciones con otros presidentes, por ejemplo, la de este lunes con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien también le aceptó la invitación para visitar su país.