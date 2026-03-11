Sheinbaum niega haber participado en la elección de nuevo titular de la ASF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no participó en la elección de Aureliano Hernández como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“No, no participé yo en la decisión, eso es muy importante. Entiendo que fue todos los partidos lo votaron y pues qué bueno”, dijo.

La mandataria federal recordó que, con un nuevo auditor, en conjunto con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y otras dependencias, incluso el Tribunal de Justicia Administrativa, se buscará fortalecer a este organismo.

“Es muy importante que se avance en la sanción de la corrupción. Aquellas denuncias en donde realmente... y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR). Entonces, que nuestro objetivo es erradicar la corrupción. Entonces, estas instancias son las instancias que están dedicadas a ello. Y es muy importante, yo dije que era importante enviar una iniciativa de empoderamiento del ciudadano frente a la denuncia”.

Agregó que el ciudadano que recibe una solicitud de dinero de forma ilícita por un policía, por un funcionario público, podrá denunciarlo y se le darán todas las medidas para que realmente se aplique una sanción.

“Ahora que ya están las nuevas autoridades, digamos, pues es importante que también entre ellos se reúnan y si hay que modificar leyes, pues que se presente iniciativas de modificación”.