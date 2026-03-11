Sheinbaum renueva pacto empresarial y "congela" precio de la gasolinas en 24 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo acuerdo con los empresarios gasolineros para mantener el precio máximo de la gasolina en 24 pesos por litro en todo el país

"Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro", afirmó la mandataria en sus redes sociales.

El acuerdo consiste en un pacto voluntario entre el gobierno federal y empresas del sector para fijar un precio máximo a la gasolina regular o Magna.

La meta es que el litro del combustible no supere los 24 pesos, con lo que se busca evitar los llamados “gasolinazos”.

En septiembre de 2025, lSheinbaum anunció la primera renovación del acuerdo para mantener el precio por un periodo de seis meses