Suman 6 mil 511 casos de sarampión en lo que va del año, cifra que supera el total del 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pese al reforzamiento de la estrategia de vacunación implementada por la Secretaría de Salud (SSA) en todo el país, los casos de sarampión acumulados en lo que va del 2026 ya rebasaron al total de registrados durante todo el 2025, según el Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología.

Además, Jalisco ya ocupa el primer lugar de entidades con más casos detectados en lo que va del 2026.

De acuerdo con el mencionado informe del martes 10, los casos confirmados acumulados del virus en los primeros dos meses y 10 días del 2026 son 6 mil 511, mientras que, desde febrero del 2025 –cuando se detectó el brote– hasta el 31 de diciembre de ese año, los casos acumulados fueron 6 mil 452, lo que significa 59 casos menos.

Tan solo en la última semana, del lunes 2 al martes 10 de marzo se registraron mil 74 nuevos casos acumulados.

En cuanto a los fallecimientos, durante todo el 2025 hubo 27, mientras que, en los primeros dos meses y 10 días del 2026, ya suman siete defunciones. En total, van 34 decesos por el virus.

Jalisco se acerca a Chihuahua

En el 2025, Chihuahua fue la entidad donde comenzó el brote de sarampión y lideró la lista de entidades con más casos acumulados, con 4 mil 495 casos. Éstos, sumados a los 32 que van en el 2026, suman 4 mil 527 en total.

Sin embargo, en el 2026 Jalisco ya encabeza la lista con 3 mil 823 casos que, sumados a los 664 con los que cerró en 2025, suman un total de 4 mil 487; es decir, apenas 40 casos menos que Chihuahua.

De esta forma, y en seguimiento a la tendencia registrada, Jalisco podría pronto superar a Chihuahua.

En tanto, Chiapas se ubica en el tercer lugar nacional en cantidad de casos acumulados, con 817, le sigue la Ciudad de México con 511 y Michoacán con 359.

Hace tres semanas, el 17 de febrero, autoridades de la Secretaría de Salud aseguraron que el brote de sarampión estaba en una “incidencia relativamente baja”.

Entonces anunciaron que se reforzaría la estrategia de vacunación para las personas de entre 13 y 49 años en las 11 entidades del país que concentran las mayores tasas de contagio.

Esas entidades son: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla.

El lunes 9, la SSA informó que, del 1 de enero de 2025 al 6 de marzo de 2026, el Sector Salud había aplicado 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, con el objetivo de fortalecer la protección de la población y prevenir brotes de esta enfermedad.