Cae en Sinaloa a uno de los más buscados por el FBI acusado de haber matado a dos mujeres en 2023

CULIACÁN, Sin. (apro). - Autoridades de México y Estados Unidos informaron esta mañana sobre la detención, en Culiacán, de Samuel Ramírez, identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, por sus siglas en inglés.

El arresto fue confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y Kash Patel, titular del FBI.

García Harfuch, en su cuenta de X, explicó que la captura se logró mediante un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y del gobierno norteamericano como parte de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad que mantienen ambas naciones.

En seguimiento a trabajos de investigación y como parte de los mecanismos de cooperación internacional, en Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @INAMI_mx, detuvieron a Samuel “N”, uno de los fugitivos… pic.twitter.com/iea96umZUC — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 12, 2026

Esta persona es señalada de haber asesinado a dos mujeres en 2023, según publicó en su cuenta de X el director del FBI, Kash Patel, quien confirmó además que el presunto homicida ya se encuentra en Estados Unidos.

Samuel Ramírez figuraba en la lista de los diez prófugos más buscados por el FBI, un programa mediante el cual las autoridades estadounidenses difunden información sobre personas señaladas por delitos graves y cuya captura es considerada prioritaria.