CIDH otorga medidas cautelares a adolecente y su padre desaparecidos en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A casi ocho meses de las desaparición forzada del adolescente, José Juan Arias Solis, y a tres meses de la desaparición de su padre, Juan José Arias Corona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para ellos y para sus familiares, al considerar que “sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en México”,

En un comunicado, el organismo señaló que fueron aprobadas las medidas cautelares luego de que el adolescente fuera detenido por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, el 19 de julio de 2025, en Valle de Santiago, y meses después su padre, Juan José Aris Corona, fuera visto por última vez el 28 de diciembre, al salir de su domicilio, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

El organismo explicó que la madre de familia, Marisela Solís Figueroaoa “estaría sometida a actos de intimidación y amenazas debió a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General el Estado del estado de Guanajuato y el Comité conta las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en el marco de sus labores como madre buscadora”.

La CIDH agregó que, en las comunicaciones sobre el caso, el Estado mexicano informó de acciones de búsqueda e investigación, “como la apertura de investigaciones, solicitudes, solicitudes de información a autoridades federales y estatales, análisis de videograbaciones, emisión de fichas de búsqueda y operativos en campo, enre otros”.

El Estado mexicano notificó al organismo que otorgó “medidas de vigilancia domiciliaria y auxilio policial a favor de Marisela Solís Figueroa, además de gestiones para su posible incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Al considerar que riesgo de la familia Arias Solís se mantiene “mientras no se determine la ubicación o suerte de las personas desaparecidas”, la CIDH consideró preocupante que hasta el momento “no se haya realizado un estudio de análisis de riesgo con relación a su núcleo familiar y que no cuenten con medidas de protección vigentes, en el marco del trabajo de Marisela como madre buscadora”,

La CIDH pidió a México redoblar esfuerzos para localizar al adolescente y a su padre desaparecidos, “mediante un plan de búsqueda con resultados medibles, participación familiar y enfoque de edad, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables”; entregar toda la información sobre las desapariciones, no sólo la entregada al CED de Naciones Unidas, “en particular, brindar todos los elementos que permitan esclarecer la posible participación de agentes estatales” en los hechos.

La CIDH urgió a México a dar “las medidas necesarias, con enfoque de género, para proteger la vida e integridad de Marisela Solís Figueroa, su hija y su nieta”, medidas que deberán ser concertadas con las beneficiarias, así como que informe “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar con debida diligencia los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

En el comunicado, la CIDH advirtió que la medida cautelar otorgada y su adopción por parte del Estado mexicano “no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”.