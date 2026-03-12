“El Mencho” tenía orden de aprehensión vigente en Jalisco por el asesinato del secretario de Turismo

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Fiscalía del Estado confirmó que el extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tenía una orden de aprehensión vigente por el homicidio del entonces secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez, asesinado el 9 de marzo de 2013.

“Había una carpeta, desde luego tenía una orden de aprehensión aquí en Jalisco. Tengo entendido que fue por el caso del secretario de Turismo. Seguramente fue participación de autoría intelectual”, señaló Salvador González, fiscal general del Estado de Jalisco.

El asesinato de José de Jesús Gallegos Álvarez ocurrió apenas nueve días después de haber tomado posesión como secretario de Turismo en la administración del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Gallegos Álvarez fue emboscado mientras conducía su camioneta en la avenida Acueducto en la zona de Colinas de San Javier, en Zapopan. Fue perseguido por varios vehículos y atacado con armas de fuego de alto calibre.

Antes de entrar a la política, Gallegos fue empresario del sector inmobiliario y turístico. Fue fundador de la cadena de hoteles Mayan Palace.

Este homicidio fue el “bautizo de fuego” para la administración de Aristóteles Sandoval, quien también fue asesinado la madrugada del 18 de diciembre de 2020, en un ataque ocurrido en el baño del restaurante-bar Distrito 5, ubicado en la zona hotelera de Puerto Vallarta.

En conferencia sobre seguridad, autoridades estatales indicaron que, tras el abatimiento de “El Mencho”, mantendrán alerta y reforzamiento en zonas de riesgo, especialmente en regiones limítrofes con Zacatecas.

Narconómina

Sobre la información publicada acerca de una presunta narconómina financiada por el CJNG que incluiría pagos a corporaciones policiales, entre ellas la Policía Estatal de Caminos, el coordinador general estratégico de seguridad, Roberto Alarcón Estrada, señaló que se trata inicialmente de una investigación de carácter federal. No obstante, precisó que las áreas de control interno de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco realizarán revisiones de controles de confianza y determinarán si existen elementos de delito. Subrayó que las indagatorias se abren a partir de una “noticia criminal” y no únicamente por presunciones.

“Bueno, a ver, cuando no hay evidencia previa y eso nada más es lo que se vio ahí, las autoridades competentes sabrán hacer las investigaciones. Pero cuando no hay evidencia sobre la presunta participación de elementos en algún hecho ilícito, no puedes investigar a todos solo por investigar. Evidentemente las investigaciones se hacen a partir de una noticia criminal”, anotó Roberto Alarcón Estrada, coordinador de seguridad.

De acuerdo con documentos hallados en una cabaña de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder abatido del Cártel Jalisco Nueva Generación, se da cuenta de una presunta narconómina con pagos por 456 mil pesos en diciembre de 2025 a corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco.

Según los registros, 400 mil pesos habrían sido destinados al grupo especial de la Policía Estatal conocido como “Los Negros”, 40 mil pesos a la Policía Estatal de Caminos —corporación creada durante el gobierno de Pablo Lemus Navarro— y 16 mil pesos a la Policía Vial. Los pagos se habrían realizado en municipios como Cocula, Acatlán de Juárez y Sayula para facilitar la operación del grupo criminal.

Los documentos también refieren entregas de dinero a policías municipales de Sayula, Atoyac, Techaluta y Amacueca, así como menciones a otras corporaciones, entre ellas la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

La Fiscalía del Estado de Jalisco también informó que, derivado de los narcobloqueos y hechos violentos recientes, hasta el momento se han presentado 806 denuncias por daños a vehículos y 38 denuncias por daños a negocios, como parte de las investigaciones abiertas por estos hechos.