Feria de la Primavera de Cuernavaca se pospone ante luto por Kimberly Ramos y Karol Toledo

CUERNAVACA, Mor. (apro).- En medio del luto que enfrenta Morelos por la desaparición y el feminicidio de Kimberly Ramos y Karol Toledo, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca decidió posponer la Feria de la Primavera, prevista para el periodo vacacional de Semana Santa, al considerar que no existen condiciones sociales para realizar el evento.

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, señaló que la decisión se tomó tras dialogar con la gobernadora Margarita González Saravia, y coincidieron en que lo más prudente es aplazar la celebración.

“Teníamos programada llevar a cabo la Feria de la Primavera a fines de este mes y principios de abril. Sin embargo, estimamos que las condiciones que hoy se viven en el estado no son las adecuadas para realizarla”, explicó.

El edil añadió que sería contradictorio celebrar la feria mientras la máxima casa de estudios atraviesa una situación de crisis.

“No podemos tener a nuestra máxima casa de estudios en una situación de crisis y nosotros realizar en Cuernavaca una feria como esta, que también exige que la sociedad cuente con un espacio para acudir y divertirse”, afirmó.

Subrayó que la medida no implica cancelar el evento, sino reprogramarlo para cuando el contexto social sea más adecuado.

“No es cancelación, solamente se pospone. Tenemos que esperar a que los tiempos sean oportunos”, puntualizó.

El alcalde también aclaró que la decisión no afecta las finanzas del ayuntamiento, ya que los preparativos fueron suspendidos antes de realizar contrataciones.

Por su parte, Marcos Manuel Suárez Gerard, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio, indicó que se están evaluando posibles fechas para retomar la feria, aunque aún no se ha definido ninguna.

“No se consideró que en este momento existan las condiciones sociales por el duelo que hay por lo que ha estado pasando en la universidad”, dijo.

Suárez Gerard precisó que el ayuntamiento mantiene un presupuesto de 4.5 millones de pesos destinado a la feria, disponible para cuando se reprogramen las actividades.

“Estamos evaluando todavía para cuándo podría ser un momento adecuado para reprogramarla. El presupuesto lo seguimos teniendo ahí para eso”, agregó.

Aunque la feria se pospone, los espectáculos en el recinto ferial se mantienen, entre ellos el palenque organizado por el empresario Federico Figueroa. El Palenque Cuernavaca 2026 comenzará el 28 de marzo y se prolongará hasta el 11 de abril, con conciertos de destacados artistas del género regional mexicano, ya que su organización no está a cargo del municipio.

“El palenque, como salió y como se anunció, sigue normal”, señaló Figueroa.

El empresario explicó que en los últimos años el recinto no ha albergado una feria tradicional completa; el palenque ha sido el principal evento realizado.

“No ha habido feria como tal en el recinto durante muchos años; lo único que se ha hecho últimamente ha sido el palenque”, afirmó.

Figueroa agregó que se garantizará la seguridad tanto dentro como fuera del palenque.

“Vamos a contar con la seguridad que nos proporcionen el estado y el municipio, y adentro del palenque la seguridad corre por cuenta nuestra”, concluyó.