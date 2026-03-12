Frente frío 40 se desplazará por el sureste del país; habrá lluvias intensas este viernes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta tarde un alerta especial por el avance del frente frío número 40, que durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes provocará condiciones extremas en el sureste del país y la Península de Yucatán.

El sistema frontal se desplazará sobre Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, generando lluvias puntuales intensas (superiores a 100 mm en 24 horas) en el sur de Veracruz, noreste de Oaxaca, noroeste y norte de Chiapas, y sur y oeste de Tabasco.

Se esperan lluvias muy fuertes en Puebla, Campeche, el este de Yucatán y Quintana Roo; fuertes en el resto de Yucatán; chubascos en Hidalgo y Estado de México, y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. Todas estas precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, la masa de aire polar asociada al frente provocará un marcado descenso de temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

El SMN destacó como fenómeno más relevante el evento de “Norte” fuerte a intenso, con rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México, especialmente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Un dato que resalta el informe es la posible caída de nieve o aguanieve en la cima del volcán Pico de Orizaba, en las altitudes superiores a los 4 mil 200 metros.

Pronóstico para este viernes

El frente frío número 40 se extenderá sobre el noreste de la Península de Yucatán, manteniendo lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y fuertes en Tabasco, siempre con actividad eléctrica.

La masa de aire polar comenzará a modificarse, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en gran parte del país. Sin embargo, persistirá el viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, aunque disminuirán durante la tarde.Un canal de baja presión sobre el interior del país, combinado con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur, incluido el Valle de México.

Finalmente, el SMN mantiene la alerta por onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este), donde las temperaturas máximas superarán fácilmente los 35-40 °C.

Pronósticos

Pronóstico de lluvias para el 13 de marzo:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas y mínima para mañana 13 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Querétaro y Ciudad de México.

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 13 de marzo:

Viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h, disminuyendo por la tarde: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura, durante la mañana: Golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: Costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, ambiente frío en la región y posibles con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales pueden acompañarse de descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado durante el día, y sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la península. Se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado durante el día, y sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur). Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con chubascos y descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas, y muy frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región; prevaleciendo la onda de calor en Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este) y Michoacán (centro y suroeste). Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco y Michoacán, y rachas de hasta 30 km/h en Nayarit y Colima. Se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Chiapas, las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones; así como chubascos y posibles descargas eléctricas en Oaxaca y Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco a templado; durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región; prevaleciendo la onda de calor en Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este). Viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), disminuyendo por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Guerrero. Se prevé oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Tabasco, las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones; así como chubascos y posibles descargas eléctricas en Veracruz; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Tamaulipas. Por la mañana ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, y rachas de hasta 35 km/h en Veracruz y Tabasco. Se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrían originar encharcamiento e inundaciones. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y ambiente cálido durante la tarde. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Campeche.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de Chihuahua. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región; pronosticándose onda de calor en Durango (oeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos y posibles descargas eléctricas en Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como lluvias aisladas en Querétaro, Guanajuato e Hidalgo. Por la mañana, ambiente de frío a fresco en la región, y con bancos de niebla en zonas altas de Hidalgo y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.