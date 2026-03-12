Gobierno de Tabasco rechaza que empresario que organizó millonaria fiesta de XV años sea de Morena

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, aseguró que el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, quien organizó los lujosos XV años de “Mafer” en esta capital, no pertenece a Morena y acusó a la oposición de intentar utilizar el caso para golpear políticamente a la llamada Cuarta Transformación.

En una breve entrevista concedida la mañana del miércoles, el funcionario afirmó que Guerrero Rojas es un contratista petrolero que lleva más de 20 años trabajando con Petróleos Mexicanos y que ha mantenido relación con administraciones federales de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.

Es un empresario que tiene más de 20 años trabajando en Pemex, desde los gobiernos del PRI y del PAN, sostuvo.

El funcionario —hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador— también lanzó un mensaje a los críticos del caso: “que no se vayan a morder la lengua porque les va a escurrir la sangre”.

La fiesta de XV años de “Mafer”, realizada el fin de semana en Villahermosa, se volvió viral por el despliegue de artistas y un costo estimado en unos 45 millones de pesos.

En el festejo participaron figuras del espectáculo como Belinda y J Balvin, con la conducción de la presentadora Galilea Montijo, lo que colocó el evento en la conversación pública nacional.

El caso generó debate en redes sociales por el nivel de gasto y por el perfil empresarial del padre de la quinceañera, quien aparece en registros corporativos vinculado a compañías del sector petrolero y ha sido mencionado en reportes relacionados con el esquema de desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra.

Incluso, la celebración continuó el domingo siguiente con un “after party” en el que el imitador internacional Gilberto Gless amenizó una recepción al aire libre con comida típica tabasqueña para los invitados que permanecieron en la capital del estado.