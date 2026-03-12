Mural de Rafael Cauduro quedó restaurado en la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que concluyó los trabajos de restauración del mural “Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores” del muralista mexicano Rafael Cauduro, que sufrió daños durante la marcha de la “Generación Z”, realizada el15 de noviembre del año pasado.

El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz y la familia de Cauduro, recibieron la obra restaurada por especialistas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en las instalaciones de la SCJN.

Durante la ceremonia de entrega, Aguilar Ortiz afirmó que la Corte no es lo mismo con sus murales y que el de Cauduro muestra de qué va el trabajo de los juzgadores.

“Nosotros nos movemos en medio de expedientes y tenemos en nuestras manos el futuro de personas, de colectivos, del pueblo, y eso nos lo recuerda todos los días”, dijo.

Liliana Pérez Cano, viuda del artista, agradeció al ministro presidente haberle dado alta importancia a la restauración del mural realizado por su esposo.

La Corte explicó que la restauración consistió en realizar pruebas con diferentes materiales afines a los originales, para ver la compatibilidad a través de técnicas especializadas, y así, alcanzar en la medida de lo posible, el acabado original que usó Cauduro en su momento.

El mural fue creado entre 2006 y 2022 y se extiende por más de 400 metros cuadrados al interior de la SCJN.

Se compone por siete segmentos que abordan temas como la tortura, la desaparición forzada, el secuestro, el Feminicidio, el hacinamiento en las cárceles, el autoritarismo, entre otras.