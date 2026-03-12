PAN reitera su voto en contra de la reforma electoral de Sheinbaum, incluso en Plan B

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La dirigencia nacional del PAN, reiteró hoy su rechazo a la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, al advertir que se trata de un proyecto autoritario diseñado para beneficiar exclusivamente al partido en el poder.

Dicha propuesta, expuso el líder panista, Jorge Romero Herrera, no atiende los problemas reales que enfrenta la democracia mexicana.

En conferencia de prensa, Romero Herrera, reconoció el trabajo y la unidad de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, coordinado por Elias Lixa.

“El PAN siempre se pondrá enfrente de cualquier proyecto autoritario. Por más intolerante o por más enojón que se vuelva un régimen, el PAN estará del lado de la democracia”, dijo.

Romero Herrera criticó que entre sus razones para rechazar la reforma está la negativa del oficialismo a escuchar a otras fuerzas políticas y establecer un diálogo auténtico, lo que consideró autoritario.

Advirtió que la iniciativa incluye visos de censura, particularmente en la intención de regular desde la Constitución las redes sociales y la inteligencia artificial en el debate público. Sostuvo que el antecedente de regular de comunicaciones en el país, ha tenido el propósito de censurar, limitar la libertad de expresión y controlar el debate.

Además, se refirió a que la propuesta presidencial evitó abordar aspecto como la intromisión del crimen organizado en procesos electorales, mientras que el PAN propuso sanciones a candidatos y partidos cuando se comprobara su vinculación criminal, pero nunca fue respondida por Morena.

También se refirió a la omisión en el abordaje de la sobrerrepresentación legislativa.

Elías Lixa, por su parte, consideró que la propuesta del oficialismo no buscaba fortalecer las instituciones electorales sino consolidar su control sobre el árbitro electoral.

Ante el anuncio de un Plan B mediante reformas a leyes secundarias, Lixa aseguró que la bancada panista actuará como un “cuerpo compacto” para frenar cualquier intento de imponer por esa vía lo que no lograron aprobar en la Constitución. Anticipó que el asunto quedará discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.