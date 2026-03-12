PensiÃ³n Bienestar Adultos Mayores: quiÃ©nes cobran del 16 al 20 de marzo de 2026

El calendario de la PensiÃ³n Bienestar organiza los depÃ³sitos del bimestre marzo-abril conforme a la primera letra del apellido de cada beneficiario.. Foto: Canva/ Especial

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El calendario de pagos de la PensiÃ³n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 continÃºa durante la tercera semana del mes con depÃ³sitos programados entre el 16 y el 20 de marzo.

La dispersiÃ³n del apoyo econÃ³mico se realiza de forma escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, con el objetivo de distribuir los depÃ³sitos durante varias semanas y evitar concentraciÃ³n de personas en sucursales bancarias. El calendario de pagos comenzÃ³ el 2 de marzo y se extenderÃ¡ hasta el 26 del mismo mes.

Durante el periodo del 16 al 20 de marzo, el calendario contempla una pausa por dÃ­a festivo y posteriormente retoma la entrega de recursos para distintos grupos de beneficiarios.

Beneficiarios que cobran del 16 al 20 de marzo

De acuerdo con el calendario de pagos difundido para marzo de 2026, los depÃ³sitos de la PensiÃ³n Bienestar durante esa semana se distribuyen de la siguiente manera segÃºn la inicial del primer apellido:

Lunes 16 de marzo: no hay pagos debido a dÃ­a inhÃ¡bil oficial.

Martes 17 de marzo: apellidos que comienzan con la letra M.

MiÃ©rcoles 18 de marzo: apellidos con N, Ã‘ y O.

Jueves 19 de marzo: apellidos con P y Q.

Viernes 20 de marzo: apellidos que comienzan con R.

Las personas cuyo apellido paterno coincide con estas letras reciben el depÃ³sito directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar durante las fechas indicadas.

Por quÃ© no hay pagos el 16 de marzo

El lunes 16 de marzo de 2026 se considera dÃ­a de descanso oficial en MÃ©xico por la conmemoraciÃ³n del natalicio de Benito JuÃ¡rez, que se recorre al tercer lunes de marzo.

Debido a esta fecha, las instituciones bancarias y varias dependencias suspenden operaciones, lo que incluye la dispersiÃ³n de apoyos sociales federales. Por esta razÃ³n, el calendario de pagos de la PensiÃ³n Bienestar no contempla depÃ³sitos ese dÃ­a y los pagos se reanudan el martes 17 de marzo.

Monto de la PensiÃ³n Bienestar en 2026

La PensiÃ³n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo econÃ³mico bimestral a personas de 65 aÃ±os o mÃ¡s inscritas en el programa federal.

Para 2026, el monto del apoyo se ubica en 6,400 pesos cada dos meses, depositados directamente en la tarjeta bancaria del beneficiario.

El pago forma parte del depÃ³sito correspondiente al segundo bimestre del aÃ±o, que abarca marzo y abril.

CÃ³mo consultar la fecha de depÃ³sito

Las autoridades del programa recomiendan a los beneficiarios identificar la primera letra de su primer apellido para conocer la fecha exacta de su depÃ³sito dentro del calendario mensual.

El dinero se deposita de forma automÃ¡tica en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a realizar trÃ¡mites adicionales. Una vez depositado, el recurso permanece disponible en la cuenta y puede retirarse en cajeros automÃ¡ticos o utilizarse en establecimientos que acepten la tarjeta.

Calendario general de pagos de marzo

El calendario completo de pagos de la PensiÃ³n Bienestar de marzo de 2026 se organiza durante casi todo el mes y contempla depÃ³sitos desde el 2 hasta el 26 de marzo, siguiendo el orden alfabÃ©tico del apellido de los beneficiarios.

Este esquema se aplica tambiÃ©n a otros programas sociales que utilizan el mismo sistema de dispersiÃ³n, como la PensiÃ³n para Personas con Discapacidad y el programa Mujeres Bienestar.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar los canales oficiales de la SecretarÃ­a de Bienestar para conocer las fechas correspondientes y evitar acudir a sucursales antes del dÃ­a asignado.