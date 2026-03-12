PensiÃ³n Bienestar marzo 2026: por quÃ© no habrÃ¡ depÃ³sitos el lunes 16 y cuÃ¡ndo continÃºan

La dispersiÃ³n de apoyos del bimestre marzo-abril incluye a adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarias del programa Mujeres Bienestar.. Foto: Foto: Pixabay/ Programas para el Bienestar/ Canva

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La dispersiÃ³n de recursos de la PensiÃ³n para el Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 contempla una pausa en los depÃ³sitos el lunes 16 de marzo debido a la conmemoraciÃ³n oficial del natalicio de Benito JuÃ¡rez, dÃ­a considerado inhÃ¡bil en el paÃ­s para instituciones bancarias y dependencias pÃºblicas.

Los depÃ³sitos de este programa federal comenzaron el lunes 2 de marzo de 2026 y se realizan de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, con el objetivo de organizar la entrega de recursos y evitar saturaciÃ³n en sucursales del Banco del Bienestar.

De acuerdo con el calendario difundido para este periodo, la dispersiÃ³n se interrumpe durante el lunes 16 de marzo y se reanuda al dÃ­a siguiente, martes 17, con los beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra M.

SuspensiÃ³n de depÃ³sitos de la PensiÃ³n Bienestar el 16 de marzo

El lunes 16 de marzo de 2026 se conmemora en MÃ©xico el natalicio de Benito JuÃ¡rez, una fecha que la legislaciÃ³n laboral establece como dÃ­a de descanso obligatorio cuando se recorre al tercer lunes de marzo.

Durante esta jornada se suspenden operaciones en diversas dependencias y en el sistema bancario, lo que incluye la dispersiÃ³n de pagos de programas sociales que se realizan a travÃ©s de cuentas bancarias.

Por este motivo, el calendario de depÃ³sitos de la PensiÃ³n Bienestar no contempla pagos ese dÃ­a. La pausa forma parte de la organizaciÃ³n habitual del programa cuando las fechas coinciden con dÃ­as festivos oficiales.

La entrega de los apoyos se reanuda el martes 17 de marzo con los beneficiarios que quedaron pendientes en el orden alfabÃ©tico programado.

Calendario de pagos de marzo 2026 continÃºa despuÃ©s del dÃ­a festivo

La SecretarÃ­a de Bienestar estableciÃ³ un calendario que distribuye los depÃ³sitos a lo largo de marzo segÃºn la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

El esquema comenzÃ³ el 2 de marzo con las personas cuyo apellido inicia con la letra A y continÃºa durante varias semanas hasta cubrir todas las letras del alfabeto.

Las fechas relevantes alrededor del dÃ­a festivo son las siguientes:

13 de marzo: beneficiarios con letra M

16 de marzo: sin pagos por dÃ­a inhÃ¡bil

17 de marzo: beneficiarios con letra M (segunda jornada)

18 de marzo: letras N, Ã‘ y O

19 de marzo: letras P y Q

20 de marzo: letra R

Posteriormente, los depÃ³sitos continÃºan hasta el 26 de marzo para completar la dispersiÃ³n del apoyo econÃ³mico correspondiente al bimestre marzo-abril.

Las autoridades federales recomiendan a los beneficiarios revisar la fecha asignada segÃºn su apellido para evitar acudir a sucursales antes del dÃ­a que corresponde.

CuÃ¡nto paga la PensiÃ³n Bienestar en 2026

Durante 2026, el Gobierno de MÃ©xico mantiene los montos actualizados para los distintos programas que integran las Pensiones para el Bienestar.

Los apoyos bimestrales vigentes son:

PensiÃ³n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos

PensiÃ³n para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

PensiÃ³n Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Los depÃ³sitos se realizan de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario, por lo que no es necesario acudir previamente a realizar algÃºn trÃ¡mite.

CÃ³mo funciona el sistema de pagos por apellido

La SecretarÃ­a de Bienestar implementa el sistema de dispersiÃ³n por letra inicial del apellido para organizar la entrega del apoyo econÃ³mico a millones de beneficiarios en todo el paÃ­s.

El orden alfabÃ©tico permite distribuir los depÃ³sitos durante varias semanas y evita que todos los beneficiarios acudan el mismo dÃ­a a retirar el dinero en cajeros automÃ¡ticos o sucursales.

Este mecanismo se aplica tanto para la PensiÃ³n de Adultos Mayores como para otros programas sociales federales que utilizan la misma tarjeta bancaria.

Las autoridades tambiÃ©n recuerdan que el dinero permanece disponible en la cuenta una vez depositado, por lo que los beneficiarios pueden retirarlo en cualquier momento posterior a la fecha asignada.

Programas incluidos en la dispersiÃ³n de marzo

El calendario de pagos de marzo incluye a varios programas sociales administrados por la SecretarÃ­a de Bienestar, que comparten el mismo esquema de dispersiÃ³n bancaria.

Entre ellos se encuentran:

PensiÃ³n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

PensiÃ³n para Personas con Discapacidad

PensiÃ³n Mujeres Bienestar

Todos estos apoyos corresponden al bimestre marzo-abril de 2026 y siguen el mismo orden de depÃ³sitos conforme al apellido del beneficiario.

Las autoridades federales informan que cualquier modificaciÃ³n o actualizaciÃ³n del calendario se comunica a travÃ©s de los canales oficiales de la SecretarÃ­a de Bienestar y de su titular, Ariadna Montiel Reyes.