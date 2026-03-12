PensiÃ³n Bienestar marzo 2026: por quÃ© no habrÃ¡ depÃ³sitos el lunes 16 y cuÃ¡ndo continÃºan

Nacional
PensiÃ³n Bienestar marzo 2026: por quÃ© no habrÃ¡ depÃ³sitos el lunes 16 y cuÃ¡ndo continÃºanDurante marzo de 2026, la entrega de la PensiÃ³n Bienestar incluye una suspensiÃ³n de pagos el lunes 16 de marzo.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La dispersiÃ³n de recursos de la PensiÃ³n para el Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 contempla una pausa en los depÃ³sitos el lunes 16 de marzo debido a la conmemoraciÃ³n oficial del natalicio de Benito JuÃ¡rez, dÃa considerado inhÃ¡bil en el paÃs para instituciones bancarias y dependencias pÃºblicas.
Los depÃ³sitos de este programa federal comenzaron el lunes 2 de marzo de 2026 y se realizan de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, con el objetivo de organizar la entrega de recursos y evitar saturaciÃ³n en sucursales del Banco del Bienestar.
De acuerdo con el calendario difundido para este periodo, la dispersiÃ³n se interrumpe durante el lunes 16 de marzo y se reanuda al dÃa siguiente, martes 17, con los beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra M.
SuspensiÃ³n de depÃ³sitos de la PensiÃ³n Bienestar el 16 de marzo
El lunes 16 de marzo de 2026 se conmemora en MÃ©xico el natalicio de Benito JuÃ¡rez, una fecha que la legislaciÃ³n laboral establece como dÃa de descanso obligatorio cuando se recorre al tercer lunes de marzo.
Durante esta jornada se suspenden operaciones en diversas dependencias y en el sistema bancario, lo que incluye la dispersiÃ³n de pagos de programas sociales que se realizan a travÃ©s de cuentas bancarias.
Por este motivo, el calendario de depÃ³sitos de la PensiÃ³n Bienestar no contempla pagos ese dÃa. La pausa forma parte de la organizaciÃ³n habitual del programa cuando las fechas coinciden con dÃas festivos oficiales.
La entrega de los apoyos se reanuda el martes 17 de marzo con los beneficiarios que quedaron pendientes en el orden alfabÃ©tico programado.
Calendario de pagos de marzo 2026 continÃºa despuÃ©s del dÃa festivo
La SecretarÃa de Bienestar estableciÃ³ un calendario que distribuye los depÃ³sitos a lo largo de marzo segÃºn la inicial del primer apellido de los beneficiarios.
El esquema comenzÃ³ el 2 de marzo con las personas cuyo apellido inicia con la letra A y continÃºa durante varias semanas hasta cubrir todas las letras del alfabeto.
Las fechas relevantes alrededor del dÃa festivo son las siguientes:
- 13 de marzo: beneficiarios con letra M
- 16 de marzo: sin pagos por dÃa inhÃ¡bil
- 17 de marzo: beneficiarios con letra M (segunda jornada)
- 18 de marzo: letras N, Ã‘ y O
- 19 de marzo: letras P y Q
- 20 de marzo: letra R
Posteriormente, los depÃ³sitos continÃºan hasta el 26 de marzo para completar la dispersiÃ³n del apoyo econÃ³mico correspondiente al bimestre marzo-abril.
Las autoridades federales recomiendan a los beneficiarios revisar la fecha asignada segÃºn su apellido para evitar acudir a sucursales antes del dÃa que corresponde.
CuÃ¡nto paga la PensiÃ³n Bienestar en 2026
Durante 2026, el Gobierno de MÃ©xico mantiene los montos actualizados para los distintos programas que integran las Pensiones para el Bienestar.
Los apoyos bimestrales vigentes son:
- PensiÃ³n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos
- PensiÃ³n para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos
- PensiÃ³n Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
Los depÃ³sitos se realizan de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario, por lo que no es necesario acudir previamente a realizar algÃºn trÃ¡mite.
CÃ³mo funciona el sistema de pagos por apellido
La SecretarÃa de Bienestar implementa el sistema de dispersiÃ³n por letra inicial del apellido para organizar la entrega del apoyo econÃ³mico a millones de beneficiarios en todo el paÃs.
El orden alfabÃ©tico permite distribuir los depÃ³sitos durante varias semanas y evita que todos los beneficiarios acudan el mismo dÃa a retirar el dinero en cajeros automÃ¡ticos o sucursales.
Este mecanismo se aplica tanto para la PensiÃ³n de Adultos Mayores como para otros programas sociales federales que utilizan la misma tarjeta bancaria.
Las autoridades tambiÃ©n recuerdan que el dinero permanece disponible en la cuenta una vez depositado, por lo que los beneficiarios pueden retirarlo en cualquier momento posterior a la fecha asignada.
Programas incluidos en la dispersiÃ³n de marzo
El calendario de pagos de marzo incluye a varios programas sociales administrados por la SecretarÃa de Bienestar, que comparten el mismo esquema de dispersiÃ³n bancaria.
Entre ellos se encuentran:
- PensiÃ³n para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
- PensiÃ³n para Personas con Discapacidad
- PensiÃ³n Mujeres Bienestar
Todos estos apoyos corresponden al bimestre marzo-abril de 2026 y siguen el mismo orden de depÃ³sitos conforme al apellido del beneficiario.
Las autoridades federales informan que cualquier modificaciÃ³n o actualizaciÃ³n del calendario se comunica a travÃ©s de los canales oficiales de la SecretarÃa de Bienestar y de su titular, Ariadna Montiel Reyes.