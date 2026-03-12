Refugios de mujeres violentadas en México están en riesgo por falta de presupuesto: RNR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) denunció ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, en México, la sostenibilidad y autonomía de los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia de género están “en riesgo” por decisiones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.?

Y es que, aseguró, en México, la “violencia contra las mujeres sigue avanzando mientras la justicia continúa siendo una promesa pendiente”. Ofreció datos: en los últimos dos años, cada tres horas una mujer es asesinada y diario 752 mujeres enfrentan violencia familiar, según números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).?

Estas cifras, afirmó, “reflejan la magnitud de una crisis que las instituciones aún no han logrado detener”.?

En el tercer día de la 70 sesión de la CSW70 que se realiza en Nueva York, Estados Unidos, integrantes de la RNR se manifestaron en frente a la Alameda Central en la Ciudad de México y fante la sede de las Naciones Unidas en aquella ciudad estadunidense para denunciar la situación:

?“En México, los refugios están reconocidos en la ley. No obstante, hoy su sostenibilidad y autonomía se encuentran en riesgo ante la falta de garantías institucionales y presupuestarias claras, suficientes y oportunas, así como por la eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026”.

La Red recordó que esta situación contradice los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

Y añadió: “la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no tiene fronteras, y la responsabilidad del Estado mexicano es tanto nacional como internacional. Desde México queremos decirlo con claridad: los refugios para mujeres no son programas asistenciales. Son mecanismos de justicia y protección”.

La Red destacó que, en la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, “los Estados discuten acciones urgentes para garantizar el acceso de las mujeres y niñas a la justicia, entre ellas ‘Invertir en el cambio’, es decir, financiar a las organizaciones de mujeres que impulsan reformas al sistema judicial, actúan como equipos de primera respuesta, brindan servicios de apoyo a personas sobrevivientes y movilizan a la sociedad frente a la violencia”.

?Sin embargo, agregó que, frente a esos esfuerzos, “en México las organizaciones que sostienen servicios de atención continúan enfrentando incertidumbre presupuestal, recursos limitados y falta de reconocimiento”.

Y subrayó: “Resulta preocupante que las organizaciones feministas especializadas, que durante décadas hemos sostenido la protección y atención integral de mujeres en situación de violencia, sean excluidas de los procesos de toma de decisiones públicas, lo cual vulnera el principio de participación plena y efectiva que la propia CSW reconoce como central para el empoderamiento de las mujeres”.

?Atención a 29 mil mujeres en dos años

Wendy Figueroa, directora de la RNR, destacó que, en los dos últimos años, la Red acompañó a más de 29 mil 604 mujeres y sus hijos víctimas de violencia y en riesgo feminicida, a través de más de 70 espacios de “primera respuesta” para protección y atención integral, así como acceso a la justicia en el país.?

Detalló que para muchas mujeres que viven violencia, los refugios representan “la única posibilidad de proteger su vida, denunciar y acceder a la justicia sin poner en riesgo su seguridad ni la de sus hijas e hijos. Son una condición indispensable para el ejercicio efectivo de derechos humanos como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y al acceso a la justicia”.

Por ello, consideró que “hablar de acceso a la justicia para las mujeres también es hablar de presupuesto garante para los refugios. Sin recursos para proteger la vida de las mujeres, la justicia se queda en discurso. Y sin participación de las organizaciones que sostenemos la atención y la protección, la justicia queda incompleta”.

La RNR reiteró ante la comunidad internacional que “no puede haber igualdad de género ni empoderamiento de las mujeres sin acceso real a la justicia y a la protección”.

?Con los más de 25 años de trayectoria, conformada por organizaciones de la sociedad civil que operan alrededor del 60% de los refugios no gubernamentales en México, la Red reiteró sus exigencias al Estado mexicano y a la comunidad internacional para que se garanticen las siguientes demandas:?

-?Presupuesto suficiente, progresivo, oportuno y garante para los refugios.

-Autonomía institucional y reglas claras de operación del Programa de Refugios.

-Participación efectiva de las organizaciones feministas en la toma de decisiones públicas, reglas de operación y seguimiento del Programa de Refugios y demás espacios de protección para mujeres víctimas de violencia y en su caso, sus hijas e hijos.

La protesta de la RNR estaba programada para realizarse esta mañana en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional. Sin embargo, no les fue permitido manifestarse ahí, pues personal del gobierno de la Ciudad de México instalaba una cancha de futbol para buscar romper el Récord Guinness de “la clase más grande del mundo”, el domingo 15 de marzo.