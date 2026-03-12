Sheinbaum pide resolver conflicto entre taxistas del AICM y aplicaciones mediante el diálogo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a resolver los conflictos entre taxistas con sitio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los servicios de aplicación como Uber y Didi mediante el diálogo, habló de la competencia desleal y de los altos costos.

La mandataria federal dijo que se tiene que evitar la afectación a los usuarios que llegan al AICM, pero admitió que los taxistas pagan derechos por obtener beneficios de encontrar pasajeros en el lugar; mientras que las plataformas no están obligados a esos pagos y también se benefician.

La diferencia está entre los costos que ofrecen a usuarios, quienes finalmente se deciden por la plataforma, pues los precios son más bajos.

“Tiene que haber un acuerdo. En muchos lugares del mundo ni siquiera se permiten las plataformas porque se consideró que había que proteger a los taxistas. Aquí en México sí se permiten, pero lo que tiene que haber es un acuerdo con los concesionarios del aeropuerto que pagan derechos”, indicó.

También habló de que podría haber un esquema en el que podrían funcionar las dos modalidades de servicio y podría ser que las plataformas funcionen en un espacio distinto al que usan los taxis concesionados que podrían continuar enseguida de las puertas de salida del aeropuerto.

“Quien paga derechos tiene ese beneficio. Y quien no, también debe haber un beneficio para el usuario para que de manera segura pueda trasladarse a un lugar donde tome su plataforma”, comentó.

La jefa del Ejecutivo Federal dijo que los taxistas del AICM “pagan derechos por estar ahí. En cambio, las plataformas digitales que llegan al aeropuerto no pagan derechos. Entonces dicen los taxistas: “¿por qué si nosotros pagamos derechos van a tener la misma condición los que llegan sin pagar derechos? Es un argumento válido”.