Video de ciclista Cecilia Sopeña se hace viral al estar a punto de caer en un barranco

Ciclista Cecilia Sopeña perdió el control en un sendero rocoso junto al mar y estuvo a punto de precipitarse . Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un video grabado con cámara 360° instalada en su bicicleta se ha convertido en viral tras mostrar cómo la conocida influencer y ciclista Cecilia Sopeña perdió el control en un sendero rocoso junto al mar y estuvo a punto de precipitarse por un barranco.

El incidente ocurrió durante una ruta por un camino de gravilla con fuerte pendiente cerca de un acantilado. Sopeña resbaló, se deslizó hacia el precipicio y consiguió detenerse en el último instante: se aferró con una mano a una roca mientras sujetaba la bicicleta con la otra. Su perrita Nezha, que la acompañaba, bajó corriendo por las piedras y se quedó a su lado.

Cecilia Sopeña, natural de Cartagena y con miles de seguidores en redes bajo la cuenta @cartagena.bici17, es conocida por compartir sus rutas de mountain bike y su vida como creadora de contenido.

El video también generó polémica: muchos usuarios la criticaron por no llevar casco ni protección en una zona tan peligrosa (y recordaron su pasado como creadora de contenido en OnlyFans). Cecilia respondió con un comunicado pidiendo disculpas a la comunidad ciclista: “El casco salva vidas y lo sé perfectamente”, admitió que dio una imagen incorrecta y que el susto le hizo reflexionar sobre lo frágil que es la vida.