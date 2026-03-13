Detienen a mujer que incendiÃ³ su casa tras discutir con su pareja en TorreÃ³n, Coahuila (VIDEO)

Un incendio dentro de una vivienda en TorreÃ³n movilizÃ³ a bomberos y cuerpos de emergencia tras una discusiÃ³n de pareja.. Foto: captura de pantalla del video

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Una discusiÃ³n entre una pareja dentro de una vivienda en TorreÃ³n, Coahuila, terminÃ³ con un incendio que consumiÃ³ parte del inmueble y movilizÃ³ a cuerpos de emergencia durante la madrugada del 12 de marzo de 2026 en una casa ubicada en la cerrada Conjunto Dalias de la colonia Los Laureles, donde vecinos reportaron humo y llamas que salÃ­an del domicilio.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, la discusiÃ³n comenzÃ³ alrededor de las 05:00 horas dentro de la vivienda. Durante el conflicto, la mujer comenzÃ³ a prender fuego a objetos del interior de la casa.

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Video registra el momento en que comienza el fuego dentro de la casa

Durante el incidente, el hombre que se encontraba en la vivienda grabÃ³ parte de lo ocurrido con su telÃ©fono celular. En el video se observa cÃ³mo la mujer prende fuego a distintos objetos dentro del domicilio mientras el hombre le pide que se detenga.

Los reportes seÃ±alan que el fuego comenzÃ³ en la planta baja cuando la mujer prendiÃ³ sillones, una mesa de madera y otros muebles que se encontraban en el interior del inmueble. Mientras el incendio avanzaba, el hombre continuÃ³ registrando lo que ocurrÃ­a dentro de la casa.

Hombre escapa por una ventana para ponerse a salvo

Cuando el humo comenzÃ³ a llenar el interior de la vivienda, el hombre rompiÃ³ una ventana y escapÃ³. Una vez fuera del inmueble, realizÃ³ una llamada al nÃºmero de emergencias 911.

Elementos del cuerpo de Bomberos y personal de ProtecciÃ³n Civil de TorreÃ³n acudieron al lugar para atender el incendio. Las labores para controlar el fuego se extendieron durante varios minutos debido a la propagaciÃ³n de las llamas entre los muebles y objetos dentro del domicilio.

DespuÃ©s de discutir con su pareja, Mariana Isabel decidiÃ³ incendiar su casa en TorreÃ³n, Coahuila.



El hombre logrÃ³ salir a tiempo, pero la vivienda quedÃ³ en pÃ©rdida total. Gracias a que Ã©l grabÃ³ lo ocurrido, la mujer pudo ser detenida.



Probablemente enfrentarÃ¡ consecuenciasâ€¦ pic.twitter.com/NBCTqipku3 — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) March 12, 2026

Incendio provoca pÃ©rdida total en la vivienda

Los reportes indicaron que el incendio provocÃ³ daÃ±os en gran parte del interior de la vivienda. El fuego consumiÃ³ muebles, electrodomÃ©sticos, ropa y documentos que se encontraban dentro del inmueble por lo que fue catalogado como pÃ©rdida total debido a los daÃ±os registrados en el interior.

Autoridades detienen a mujer seÃ±alada por iniciar el incendio

Tras el incidente, elementos de seguridad pÃºblica detuvieron a una mujer identificada como Mariana Isabel, de 31 aÃ±os, seÃ±alada como presunta responsable de iniciar el incendio dentro de la vivienda.

La mujer fue puesta a disposiciÃ³n de las autoridades para determinar su situaciÃ³n legal.

El caso comenzÃ³ a difundirse en redes sociales despuÃ©s de que circulara el video grabado durante el momento en que se iniciÃ³ el incendio dentro de la casa.