Gobierno de Sheinbaum exhibe pensiones en Pemex, CFE y bancos estatales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó este viernes las bases de datos de jubilados y pensionados de siete instituciones públicas, donde aparecen montos que superan el sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y, en algunos casos, rebasan el millón de pesos mensuales.

La información, con corte al 31 de diciembre de 2025, está disponible de forma directa en la Plataforma Nacional de Transparencia.

De acuerdo con el comunicado emitido hoy, las dependencias y entidades obligadas por el artículo 65 de la Ley General de Transparencia deben publicar el listado de personas jubiladas y pensionadas junto con los montos que reciben.

La Secretaría analizó los expedientes de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural). La información se encuentra en el sitio oficial.

En la página aparece una tabla con las siete instituciones y un botón “Descargar base de datos” para cada una.

Los nombres de los pensionados y los montos exactos no se muestran en pantalla, sino que están contenidos en los archivos descargables.

El comunicado destaca que “se identificaron pensiones exorbitantes que superan el sueldo de la presidenta de la República e incluso con percepción de más de un millón de pesos mensuales”.