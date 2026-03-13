IEES desecha quejas del PAN y MC contra Imelda Castro por actos anticipados de campaña

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) en sesión virtual concluyó que no existen elementos para probar que la senadora por Morena Imelda Castro ha desplegado acciones para promocionar su imagen rumbo a la sucesión gubernamental en Sinaloa.

Esta era la única denuncia en el IEES por presuntos actos anticipados de campaña en un estado que ha visto incrementadas actividades políticas de aspirantes a la gubernatura por Morena, como lo son el también senador Enrique Inzunza y la diputada local María Teresa Guerra Ochoa.

Tanto Guerra Ochoa, diputada local electa como plurinominal, como Enrique Inzunza mantienen actividades de “información”. En el caso de Guerra Ochoa mantiene actividades concretas en el norte y sur del estado durante fines de semana, mientras que Inzunza realiza asambleas al igual que Imelda Castro. Ambos políticos forman parte del grupo de Rubén Rocha, no así Imelda Castro.

El Instituto Electoral recibió la queja por parte del PAN y Movimiento Ciudadano, quienes acusan a Imelda Castro de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, denunciando también al partido morena por culpa invigilando.

De acuerdo con la denuncia, la senadora por Morena realiza asambleas informativas, vocerías, pinta de bardas y entregas de promocionales para posicionar su nombre e imagen rumbo a la elección del 2027, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 134 constitucional, así como lo dispuesto por la ley local en relación con actos anticipados de precampaña y campaña.

El pleno del IEES desestimó la denuncia, concluyendo que ninguno de estos trabajos configuran una difusión indebida de la imagen personal, ni elementos que pudieran comprobar actos anticipados de campaña.

Sin embargo, en sus asambleas informativas, la senadora ha dicho de forma pública que la próxima gubernatura en el estado será encabezada por una mujer.