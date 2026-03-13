La FGR inició investigación por revelación sobre “narco nómina” del CJNG: Omar García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch sostuvo que las revelaciones dadas a conocer en medios de comunicación sobre la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dieron origen a carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia matutina de este viernes desde Manzanillo, Colima, García Harfuch fue interrogado en específico por las publicaciones hechas por el diario El Universal, en las que se dieron a conocer “narco nóminas”, que implicarían policías municipales y estatales, y otras autoridades, así como registros contables de ingresos y egresos del CJNG, como la contratación de hackers, entre otras revelaciones

“La Fiscalía General de la República está procesando la información, hay ya carpeta de investigación iniciada. Estamos también trabajando con las instituciones del Gabinete de Seguridad en donde haya y donde amerite detenciones sobre alguna persona mencionada, así va a ser”, dijo el titular de la SSPC.

García Harfuch puntualizó que “todas” las publicaciones de medios relacionadas con la muerte del líder del CJNG, Nemesio Oseguera, “se analizan, todo hay un análisis por parte de la Fiscalía General de la República y donde se inicia la carpeta de investigación”.

Aclaró que la fiscal Ernestina Godoy ha determinado que “si se inicia una investigación es porque hay suficientes datos y porque va a haber un resultado”.

En cuanto a los hackers, García Haruch indicó que “a través del Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Cibernética, que depende de la Guardia Nacional, se han bajado más de 180 sitios en diferentes páginas de Internet y diferentes aplicaciones, pero más enfocados al reclutamiento”.

Descartó tener información sobre hackers que hayan afectado alguna institución, de “eso no tenemos conocimiento ni ningún indicio al respecto”, apuntó.

En cuanto al reclutamiento forzado a través de redes sociales, García Harfuch explicó que no solamente el CJNG recurre a ellas, sino también otras organizaciones criminales, y que para desarticular las páginas de internet, la SSPC ha contado con la colaboración de las empresas de esas plataformas, para concretar detenciones de presuntos responsables.

“Ha habido no sólo del Cártel Jalisco, de otras células de crimen organizado, donde a través de TikTok, Facebook, etc.. Hemos tenido muy buena colaboración con las empresas, donde hacen anuncios o tratan de reclutar personas y se han bajado una cantidad de sitios importantes.

“No sólo los sitios obviamente, no sólo es bajar las páginas, sino también le hemos presentado aquí las detenciones de reclutadores importantes y de personas que se dedican sólo a eso, a reclutar, ha habido una gran cantidad de detenidos”, apuntó Omar García Harfuch.