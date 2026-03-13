Levantan bloqueo en Autopista del Sol; duró más de nueve horas

Por más de nueve horas pobladores de comunidades de la sierra colapsaron el tránsito de Guerrero a la zona centro del país al bloquear la autopista del Sol en Chilpancingo.. Foto: José Luis de la Cruz

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Rubén Hernández Fuentes, esposo de la gobernadora de Guerrero, operó para que cientos de habitantes de la sierra levantaran el bloqueo a la autopista del Sol que durante más de nueve horas colapsó el tránsito de Acapulco a la zona centro del país y de colonos del norte de Chilpancingo, así como de los servicios médicos.

Por la noche la gobernadora recibió las peticiones de obra pública de 17 comunidades y se comprometió a visitar sus comunidades.

Ayer, a las 10 de la mañana, unos mil pobladores de localidades de Chilpancingo y Leonardo Bravo, encabezados por sus comisarios, instalaron un bloqueo en el bulevar Vicente Guerrero de Chilpancingo, cerca del crucero a Chichibualco, en la zona norte.

Durante la manifestación funcionarios menores del gobierno municipal y el director de gobernación estatal, Rafael Julián Arcos acudieron a dialogar con las autoridades comunitarias, pero sus ofrecimientos fueron rechazados.

En las largas horas del bloqueo hubo momentos de tensión. Se le negó el paso de sur a norte a una ambulancia porque no Ilevaba pacientes; el conductor argumantó que iba por un enfermo al hospital general de Chilpancingo.

Mientras que el chofer de una camioneta de transporte público fue confrontado y resultó lesionado por los manifestantes al intentar pasar. En otro momento, personal de Protección Civil del municipio de Eduardo Neri auxilió a una menor que requería oxígeno, quien quedó varada junto con su familia. La paciente tuvo que ser ayudada a trasbordar hasta el otro lado del bloqueo para ser llevada a Zumpango donde fue atendida.

También hubo momentos chuscos, cuando una turista de la Ciudad de México bailó la "Iguana" con uno de los manifestantes, pero al final tarnpoco se le permitió el paso.

Alrededor de las 6 de la tarde, hasta el lugar del bloqueo arribó Rubén Hernández Fuentes, empresario, coordinador operativo de la gubernatura y pareja sentimental de la mandataria, Evelyn Salgado. Llegó acompañado de Raúl García García, secretario particular de la gobernadora, quien horas después estuvo supervisando en todo momento los acuerdos de Evelyn Salgado con los comisarios.

"Hernández Fuentes llegó al sitio de la protesta entrando por el libramiento de cuota Tixtla-Chilpancingo a bordo de su camioneta acompañado por varios escoltas y del secretario particular de la gobernadora, Raúl García García", consignó el medio digital El Tlacolol.

A las orillas de la vía, detrás de las camionetas de los inconformes, Rubén Hernández, ofreció a los comisarios una reunión con la gobernadora en las instalaciones de la Universidad Policial (Unical) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Para eso ya habían trascurrido ocho horas con la autopista y la carretera federal México - Acapulco totalmente bloqueada.

La reunión entre la gobernadora y comisarios duró aproximadamente dos horas. El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, se incorporó después de haber iniciado el encuentro.

El bloqueo también evidenció la enemistad entre el gobierno estatal y el municipal. La percepción de la ciudadanía es que cada gobierno apoya a una de las dos organizaciones criminales que se disputan el control politico y económico del municipio de Chilpancingo.

En un comunicado, el gobierno del estado informó que la gobernadora Evelyn Salgado acordó visitar las comunidades de la Sierra e invitar al alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, para atender sus demandas.

"Representantes de las comunidades serranas expusieron las dificultades que enfrentan para que sus solicitudes sean atendidas a nivel municipal", acusó el gobierno estatal.

Las válvulas de la red de agua Omiltemi que habían sido cerradas por los pobladores desde el viernes 6 de marzo fueron liberadas, informó el comisario. La red abastece a la tercera parte de la ciudad de Chilpancingo.

El gobierno municipal de Gustavo Alarcón respondió con otro comunicado que "aunque la solución de fondo corresponde a otros niveles de gobierno, el presidente municipal está ahí, poniendo por delante la estabilidad de Chilpancingo".

El comisario de la comunidad de Omitlán, Francisco Morales, informó que cada comunidad entregó sus peticiones de obra pública como la rehabilitación de clínicas de salud, caminos y carreteras, introducción de drenaje, pavimentación de calles puentes, encauzamientos y el envío de maestros.

El gobierno estatal, dijo, les dio una fecha, que se estima seria la próxima semana, en la que iniciará un recorrido en la zona para hacer el diagnostico de las obras.

En caso que no cumpla con los acuerdos firmados, dijo la autoridad municipal, los comisarios se reunirán para analizar qué acciones realizarán.