Me llama la atención que el Ejecutivo quiera regir dos poderes: Rubén Moreira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras darse a conocer el contenido del “Plan B”, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, afirmó que lo que le llama la atención es que la presidenta Claudia Sheinbaum quiera regir dos poderes, en referencia a la propuesta de reducir el presupuesto a los Congreso locales y al Senado de la República.

En charla con medios, el diputado tricolor también se manifestó preocupado por la construcción de esas narrativas que resaltó, parecen muy populares, pero que se hacen sin una reflexión profunda.

"Me llama la atención porqué el Poder Ejecutivo quiere regir la vida de los otros dos poderes. Si hay algún exceso, en alguna parte se tiene que arreglar. Pero el monto que nos dicen es mucho menos de lo que se tiró de dinero en el Tren Maya el año pasado.

"Me preocupa la construcción de esas narrativas que parecen muy populares, pero que se hacen sin una reflexión profunda. Someter a consulta pública cómo deben integrarse los otros poderes. Sometamos a consulta pública si es justo que un Estado como Nuevo León, por cada peso que envía a la Federación, que se cobran de impuestos del trabajo de los nuevoleoneses, solamente se le regresen 25 centavos", resaltó.

Rubén Moreira expresó que el país tiene grandes problemas y no se está discutiendo la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad, la falta de empleo, el crecimiento de la inflación, sino un “Plan B” que busca un país centralista.

"Se hubiera presentado todo junto, se hubiera analizado, hubiéramos desahogado lo que procede y lo que no proceda. México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es lo que está proponiendo Morena, o una República federada", puntualizó.