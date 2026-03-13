A Morena le falta autocrítica y reconocer aportaciones del PT, reclama Reginaldo Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Después de que el PT votó en contra de la propuesta de reforma electoral y las descalificaciones por parte de algunos legisladores morenistas, el coordinador petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, afirmó que los tratan como si fueran extraños.

En entrevista en San Lázaro, el diputado petista recordó que ellos apoyaron al expresidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes etapas de su carrera política.

“Pues yo creo que hace falta que haya autocrítica de parte de Morena, sobre todo, y de reconocer lo que nosotros hemos aportado. Porque simplemente se nos sanciona y se nos dice y se nos crítica y se nos sanciona de que somos traidores, que somos no sé cuántas cosas, que nos parece verdaderamente equivocado y valoran poco, que nosotros, en el caso del PT, nosotros fuimos con Andrés en el 2006, sin los votos del PT Andrés no hubiera sido jefe de Gobierno.

“Fuimos 2006 con ellos, con Andrés, y fuimos el único partido que no reconoció a Calderón y se sentó con Calderón. Nuestro presidente legítimo fue Andrés. Fuimos con Andrés 2012 y en el 2012 lo dejaron solo y abandonado y el único que se mantuvo fue el PT. Nosotros ayudamos a fundar y a formar Morena, como movimiento, como asociación y también como partido y juntos ganamos el 18 y, bueno, ahora se nos trata como si fuéramos extraños y como si no aportáramos nada”, enfatizó.

Reginaldo Sandoval afirmó que ellos son revolucionarios y resaltó que han aportado mucho país, por lo que puso ejemplos de propuestas petistas constitucionales que siguen vigentes.

“Nomás les voy a dar una cosa que ha aportado el PT, de verdad, grande. El maestro Beto Anaya es el que presentó la iniciativa de reforma constitucional para que fuera obligatorio y que tuvieran derecho los niños a educación preescolar.

“Y logramos, desde 2000, que la educación preescolar fuera obligatoria. Ahora, en el 2019, logramos en la reforma al tercero constitucional que los niños de 0 a 3 años no tenían derechos, más que el tema del derecho a la vacunación, no existía para otra cosa.

“Y entonces logramos que tuvieran derecho los niños de 0 a 3 años a educación y que el Estado se comprometiera a cumplir, por mandato constitucional. Imagínate la cantidad de niños que ahora van al preescolar, la cantidad de niños que ahora pueden ir al tema de educación inicial. Todavía tenemos 7 millones de niños sin educación inicial, o sea, nosotros hemos aportado mucho, pero no se nos reconoce absolutamente poco”, explicó.