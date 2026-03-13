Pronóstico caluroso para el puente del 13 al 16 de marzo, previo a la llegada del frente frío 41

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este fin de semana, predominará el ambiente vespertino cálido a muy caluroso en gran parte de la República mexicana, previo a la llegada del frente frío número 41.

Durante esta noche y madrugada del sábado, el frente número 40 se extenderá como estacionario sobre la península de Yucatán y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como fuertes en Tabasco; mismas que podrían generar encharcamientos e inundaciones.

La masa de aire polar que originó al frente modificará sus características térmicas, sin embargo, se prevé viento de componente norte de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec, condiciones que disminuirán al final del periodo de pronóstico.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Morelos, chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Al final del día, el frente frío 40 y su masa de aire polar dejarán de afectar al país.



Lluvias y chubascos

Para mañana, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro y sureste del país, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por la tarde, una línea seca se establecerá sobre el norte de México y propiciará vientos fuertes de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, y rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua; todas con posibles tolvaneras. Simultáneamente, se pronostica viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco en la región, y ambiente muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Pronóstico de lluvias para mañana 14 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas máximas y mínima para mañana 14 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 14 de marzo:

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras: Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas y Aguascalientes; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Veracruz (norte).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Se asoma el siguiente frente frío

El SMN prevé la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío (número 41) para el próximo domingo 15 de marzo; será impulsado por una masa de aire ártico y generará un marcado descenso de la temperatura en el país durante la próxima semana.

Resumen del pronóstico del clima del sábado 14 al 16 de marzo

Sábado 14 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras: Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas y Aguascalientes; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Veracruz (norte).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Advertencias

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En el transcurso del domingo, una línea seca prevalecerá sobre Coahuila manteniendo la probabilidad de vientos fuertes en el norte del país. Por otro lado, una vaguada en altura se desplazará sobre el golfo de México y la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre dicha península y el sureste mexicano, originarán chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones.

Durante la noche del domingo, un nuevo frente frío (núm. 41) ingresará al norte y noreste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán vientos fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, así como lluvias y chubascos en Tamaulipas.

El lunes y martes, el frente frío (núm. 41) y su masa de aire ártico asociada se desplazarán sobre la vertiente del golfo de México, por lo que se prevé descenso de temperatura en gran parte del país (excepto en el occidente, sur y sureste); probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en Puebla y Veracruz, y puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como evento de “Norte” intenso con rachas de 100 a 120 km/h en Tamaulipas y Veracruz, con rachas 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y con rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán, además de oleaje elevado en las costas de los estados indicados. Finalmente, hay posibilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

Domingo 15 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras, durante la noche: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas (noroeste) y San Luis Potosí.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Veracruz.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Sinaloa.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro y este) y Veracruz (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste y este), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Querétaro (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Durango, Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 16 de marzo: