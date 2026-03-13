Sheinbaum celebra diálogo entre Cuba y EU: "Qué bueno"

Sheinbaum. La mandataria durante la conferencia en Colima . Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Tras revelarse un diálogo entre Estados Unidos y Cuba para solventar las amenazas de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México seguirá promoviendo el diálogo diplomático y continuará el respaldo al pueblo cubano.

Sheinbaum celebró con un "qué bueno", el acercamiento tras ser cuestionada durante la conferencia mañanera que se realizó en Colima.

“México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria en la búsqueda de la paz”, afirmó.

Cuba ha visto reducido estos meses el suministro de petróleo que llegaba desde Venezuela tras la detención a principios de enero del presidente Nicolás Maduro, como parte de un operativo histórico de las fuerzas armadas.

La crisis energética se ha profundizado, después de que Trump amenazara con sanciones económicas a los países que de alguna manera cubrieran este déficit abastecimiento.