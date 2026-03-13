Sheinbaum critica eventual postulación de Ruth González, esposa del gobernador de SLP

Sheinbaum. La presidenta durante su confenrencia en Colima. Foto: Presidencia de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Con el gobernador de San Luis coincidimos en muchas cosas, pero en esta no”, espetó la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre una posible candidatura de la senadora Ruth González Silva, quien es esposa de Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador de San Luis Potosí y quien expresó que de concretarse el hecho, no constituiría "nepotismo".

La mandataria evocó la iniciativa que presentó en enero del año pasado para evitar que familiares directos de un gobernante puedan sucederlo de manera inmediata en el cargo.

González Silva y Gallardo Cardona.

Fotografía: Instagram/ruthgonzalezmx

Mencionó que en distintos estados se han registrado casos donde varios cargos públicos se mantienen dentro de una misma familia, especialmente en gobiernos municipales.

Aunque Sheinbaum no logró que se aprobara su iniciativa como ella quería, porque será hasta 2030 cuando entrarán en vigor esos "candados".

La presidenta realizó este viernes su conferencia matutina desde Colima.

La tensión entre el PVEM y Morena escaló luego de que no se aprobó la reforma electoral propuesta por la presidenta, lo que de acuerdo con analistas, podría significar una eventual pelea por las postulaciones de los candidatos en la elección intermedia.

La semana pasada Gallardo Cardona reiteró su postura frente a las acusaciones de nepotismo relacionadas con la posible postulación de su esposa en la elección de 2027.

“El nepotismo es cuando tú eres gobernador o presidente de la República y contratas a tus parientes, al tío, al papá, al primo, metes a toda la familia a trabajar. Ese es el nepotismo”, afirmó.

El mandatario del PVEM, aseguró que el término nepotismo se ha desvirtuado”

Gallardo Cardona ha enfrentado críticas por presuntamente promover una "dinastía familiar" al impulsar la imagen pública de su esposa a través de programas sociales estatales y eventos oficiales.