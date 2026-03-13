Trump critica a Sheinbaum por no permitir ayuda contra los cárteles: "no debió rechazarla"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Donald Trump reiteró este viernes ante periodistas, justo antes de abordar el Air Force One rumbo a Florida, su crítica directa a México y a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque —nos guste o no— los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso”.

El mandatario insistió en que había ofrecido “erradicar” a las organizaciones criminales, incluida la posibilidad de intervención directa, y lamentó que la mandataria mexicana rechazara esa ayuda. La frase es una reiteración de sus declaraciones de días anteriores en la Cumbre Escudo de las Américas, pero este viernes la pronunció nuevamente en público y la vinculó al rechazo de Sheinbaum.

Desde Tecomán, Colima, donde encabezaba un acto de entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió: “Hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México: soberanía, y esa no está a negociación”.

Sheinbaum reconoció que sí existe cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad e intercambio de inteligencia, pero enfatizó que “el respeto a la soberanía nacional no está sujeto a negociación”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde seguró que a relación bilateral en seguridad “ha alcanzado niveles históricos de colaboración” precisamente gracias a esos principios.

"El intercambio de información e inteligencia, en conjunto con acciones contundentes por parte del Gabinete de Seguridad ha llevado recientemente a operativos exitosos en contra de generadores de violencia como el de Rubén Oseguera Cervantes el pasado 22 de febrero, así como la detención y posterior traslado a EE. UU. de Samuel “N”, uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Igualmente, esta semana se aseguraron en Colima más de 270 kilos de fentanilo, equivalente a aproximadamente 14 millones de dosis que ya no podrán llegar a las calles", detalló la cancillería.

“La administración del presidente Trump sabe que hay cooperación, siempre con pleno respeto a nuestra soberanía e integridad territorial”.

El Gobierno de México subraya que todas las acciones se realizan “con base en su estrategia nacional de seguridad y en estricto apego a sus leyes”. El intercambio de declaraciones marca un nuevo capítulo en la tensión bilateral por el combate al crimen organizado, donde México insiste en cooperación sin subordinación y Estados Unidos presiona por resultados más agresivos.