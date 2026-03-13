Trump insiste en que México tiene un narco gobierno; así le respondió Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde Tecomán, Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump que la soberanía no está a negociación, luego de que el mandatario estadunidense compartiera una publicación en la que se asegura: “¿Y dice que no son narco-gobierno?”.

La publicación original es del usuario @Liberfach0 y dice: “Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump la llamó para ofrecerle erradicar a los cárteles, y que rechazó que EEUU intervenga: 'Así es, dijimos que No, orgullosamente NO'”.

“¿Y así dice que no son un narco-gobierno?”, agrega el mensaje que fue reposteado por Donald Trump en su red Truth Social.

Aunque no se trató de un mensaje de la autoría de Trump, la mandataria mexicana respondió asegurando que con el país vecino se trabaja de forma coordinada.

“Hace unos minutos, el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación”.

Lanzó un “¡Que viva la soberanía y la independencia de México!”, en el mismo evento de la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Colima.

Reiteró que su administración lucha por independencia, libertad, por democracia y justicia social.