AMLO pide apoyar con donaciones económicas a Cuba: "Que cada quien aporte lo que pueda", dijo. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente rompió su “retiro”, para invitar a depositar a una cuenta de Banorte para ayudar a Cuba porque le “hiere que busquen exterminar” su soberanía.

En su cuenta de X posteó:

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.

Invitó a que “todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas”.

El dinero, dijo, “es para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”.

También indicó que “a quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra»”.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

Recientemente, el predícete de Cuba, Miguel Díaz-Canel infirmó que está en conversaciones con Estados Unidos para encontrar una salida a la crisis energética que vive la isla.

También, se han registrado manifestaciones contra el régimen cubano que ha llevado a algunos ciudadanos cubanos a lanzarse contra instalaciones del Partido Comunista, el único que hay en la isla.

De igual forma, el gobierno cubano ha comenzado el proceso de liberación de quienes son presos políticos.