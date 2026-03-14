Bancada de Morena en la Cámara de Diputados ofrece su respaldo al "Plan B" de Sheinbaum

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados manifestó su respaldo al llamado “Plan B” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el fracaso de su reforma electoral.

En un comunicado, los legisladores resaltaron que el planteamiento tiene como eje central fortalecer la participación ciudadana en la vida pública y reducir los privilegios que durante años han caracterizado a ciertas estructuras del sistema político, colocando en el centro el interés del pueblo de México.

“Estamos convencidos de que se trata de una iniciativa que contribuirá a consolidar una democracia más participativa, austera y cercana a la ciudadanía, y por ello la vamos a acompañar con toda la fuerza del Grupo Parlamentario para que se haga realidad.

“Tenemos la certeza de que el Plan B será presentado en su momento y que su discusión se realizará con apertura y compromiso democrático, siempre pensando en el bienestar del pueblo de México y en el fortalecimiento de nuestras instituciones”, detallan.

Para finalizar, los legisladores reiteraron su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y su disposición para trabajar en las reformas que, afirmaron, permiten seguir avanzando en la transformación del país.