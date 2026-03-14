Cae “Callejas”, objetivo prioritario en el Edomex, acusado de extorsión

Detención de José Armando "N", alias "Callejas", objetivo prioritario en el Edomex. Foto: Gabinete de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención, en Tlaxcala, de José Armando “N”, alias “Callejas”, objetivo prioritario del Estado de México investigado por extorsión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional, de Marina, de la Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, llevaron a cabo la aprehensión, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad mexiquense.

La Secretaría de Seguridad federal informó que el detenido es el presunto líder de una célula delictiva dedicada a la extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte y robo de hidrocarburo.

La detención se dio “en seguimiento a una denuncia ciudadana donde reportaban que un sujeto exigía dinero de manera mensual al propietario de un restaurante a cambio de no atentar contra su integridad física o dañar su negocio”, informó la dependencia de seguridad.

Agregó que “este sujeto era un objetivo prioritario para las autoridades del Estado de México al ser considerado generador de violencia y líder de una célula delictiva de un grupo delictivo originario de Michoacán, con operación en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan, Acambay, Lerma, San Mateo y Metepec, en el Estado de México”.

Al sujeto se le dio seguimiento y en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala, se desplegó un dispositivo de seguridad donde se cumplimentó la orden de aprehensión contra José Armando “N” alias “Callejas”.

Se le puso a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.