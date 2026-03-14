En México no mandan los cárteles, sino el pueblo: Sheinbaum responde a Trump. Foto: Montserrat López y Alex Brandon / Ap photo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que en México manda el pueblo, “porque luego andan diciendo que otros gobiernan México”, en referencia a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien este viernes afirmó que en territorio mexicano gobiernan los cárteles.

Durante la inauguración del Centro libre para las mujeres en Ixtlán del Río, Nayarit, la mandataria mexicana declaró:

“Ayer dije: ¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México, no, en México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”.

Al inicio de su discurso dijo que una de sus responsabilidades es “demostrar que las mujeres podemos y sabemos gobernar, fueron muchos años, 300 años de colonia española, previo a ello había pocas culturas, civilizaciones que tuvieron mujeres gobernantes, sí hubo pero eran pocas comparadas con los varones gobernantes, 300 años de colonia (...) y después 200 años de independencia y nunca hubo una mujer gobernante y nos tocó ahora representar a todas las mujeres mexicanas porque como dije el primer día: no llego sola, llegamos todas a gobernar”.

Y redundó: “Tenemos que demostrar que las mujeres sabemos gobernar y que es tiempo de mujeres”.