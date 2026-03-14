Hijo del director general de BBVA México murió en accidente automovilístico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hijo del director general de BBVA México, Eduardo Osuna, Diego Osuna Miranda, murió en un accidente en la autopista Toluca–Zitácuaro, con dirección a Valle de Bravo.

El Consejo Coordinador Empresarial publicó un mensaje de condolencias por este hecho.

“El CCE lamenta el sensible fallecimiento del joven Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México y de la Sra. Norma Miranda. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Descanse en paz”, firmado por José Medina Mora, presidente del CCE.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también publicó en su cuenta de X: “Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos, descanse en paz”. También Coparmex emitió un mensaje al respecto.

La Universidad La Salle se unió a las expresiones: “La Comunidad Universitaria se une en agradecimiento por la vida de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, #alumniLaSalle y CEO de @BBVA_Mex. Sabiendo que ya goza de la plenitud de la vida eterna, expresamos nuestro afecto y solidaridad a su familia y amistades. Descanse en paz”.

En el accidente también se reportó el fallecimiento de otras personas, así como lesionados, aunque la autoridad no ha emitido ninguna información oficial sobre los mismos.