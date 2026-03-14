Jubilaciones de oro: éstos son los exfuncionarios que perderán pensiones de más de 1 millón de pesos

La presidenta Sheinbaum y Buenrostro en la mañanera del 29 de agosto de 2025. Foto: www.gob.mx

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Kenneth Smith, Édgar Velázquez, Jorge Evodio Chapa y Carlos Arturo Sánchez recibieron en conjunto como pago de pensión 51 millones 114 mil 316 pesos y 32 centavos. Estos cuatro exservidores (tres de Luz y Fuerza del Centro y uno de Pemex) tuvieron una pensión mensual superior al millón de pesos durante el año pasado.

En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum percibió un salario anual de dos millones 69 mil 170 pesos.

Kenneth Sydney Smith Jacobo recibió cada mes un millón 37 mil 290 pesos y 88 centavos.

A Edgar Velázquez Butón el gobierno le pagó un millón 37 mil 341 pesos y 1 centavo.

Jorge Evodio Chapa de la Torre percibió cada mes un millón 77 mil 533 y 13 centavos.

Carlos Arturo Sánchez Magaña cobró un millón 107 mil 361 pesos y 34 centavos.

Esas cuatro personas encabezan una lista de “pensiones doradas”. Los nombres y cifras de sus percepciones económicas fueron difundidas tras casi ocho meses de que el gobierno de Sheinbaum hizo la primera denuncia pública de esos “montos excesivos”.

Sólo de la extinta LyFC existen 67 extrabajadores que cobraron entre 500 mil y 900 mil pesos mensuales de pensión. Eso representó un pago de 46 millones 963 mil 987 pesos y 75 centavos cada mes, para dar un total anual de 563 millones 567 mil 853 pesos.

La difusión de los datos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ocurre luego de que esta semana el Senado aprobó la reforma al Artículo 127 Constitucional; la dependencia emitió un comunicado donde aseguró que se “pone fin a las pensiones doradas. Con esta decisión histórica se eliminan privilegios que eran reminiscencias del viejo régimen y se avanza en la construcción de un buen gobierno basado en la austeridad republicana, la justicia y la rendición de cuentas”.

La base de datos revelada también expone los nombres de extrabajadores del Banco Nacional del Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Nacional Financiera (Nafin) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Proceso revisó las bases de datos y halló que otros tres jubilados de Pemex reciben una pensión superior a los 900 mil pesos mensuales.

A Salvador Quero García se le pagó una pensión de 987 mil 978 pesos y 50 centavos.

Jorge Ernesto Moreno Tovar tuvo un pago de 976 mil 512 y 80 centavos.

Jorge Luis Talamantes Montoya percibió 972 mil 626 mil pesos y 98 centavos.

Además, dos pensionados de la CFE recibieron un monto superior a los 400 mil pesos: José Luis Lupercio Pérez cobró 451 mil 251 pesos y 41 centavos y Carlos Víctor Manuel Carreto, 433 mil 440 pesos y 47 centavos.

Tres extrabajadores de Bancomext y dos de Banobras tuvieron un pago superior de 200 mil pesos:

Jaime Luis Dávila Mercenario tuvo una renta de 227 mil 854 pesos y 27 centavos.

Humberto Soto Rodríguez percibió 283 mil 537 pesos y cinco centavos.

Fernando Villareal y Puga Colmenares cobró 284 mil 940 pesos y 22 centavos.

Finalmente, Miguel Ángel Celis Hernández recibió 200 mil 360 pesos y 87 centavos.

Germán Humberto Sandoval Faz cobró 214 mil 171 pesos y 56 centavos.

En total, a esos 14 exfuncionarios se les pagó el año pasado 111 millones 506 mil 405 pesos y 76 centavos.

El gobierno justificó la difusión asegurando que, “de conformidad con el artículo 65, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las dependencias y entidades deben poner a disposición de la sociedad el listado de personas jubiladas y pensionadas, así como el monto que reciben”.

El 29 de agosto último Raquel Buenrostro reveló una presentación titulada “Hallazgos críticos: Pensiones exorbitantes y omisiones fiscales”, ahí desde Palacio Nacional sentenció:

“Los jubilados de Luz y Fuerza del Centro reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional.

Tenemos un exservidor público que recibe más de un millón de pesos de manera mensual. Y, además, en total tenemos, por ejemplo, 33 que reciben de 700 mil a 999 mil 999 pesos; 75 de 400 mil a 699 mil y así sucesivamente. Destacan los rangos más altos. Hay nueve mil 457 extrabajadores, lo que representa 67% que reciben pensión de 100 mil a un millón de pesos mensuales, de los cuales tres mil 500 tienen una jubilación mayor a lo que gana actualmente la presidenta de México.

Esta semana, luego de aprobarse el proyecto para poner fin a las pensiones exorbitantes, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, aseguró que con la reforma se ahorrarán cinco mil millones de pesos que se podrían destinar a programas sociales.

Sobre la posibilidad de que se llegaran a presentar recursos legales en contra, la presidenta del Senado indicó que se podrá recurrir al tema jurídico, “pero la Constitución Política en ese sentido es muy clara”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que esta modificación pone en orden el sistema de jubilaciones y pensiones financiadas con el erario y afirmó que no se afecta la retroactividad que establece el artículo 14 constitucional, ya que el dinero que han cobrado quienes tiene cuantiosas pensiones “no les será pedido que lo devuelvan”.

Aunque el gobierno de Sheinbaum modificó este apartado, quedaron excluidas de la discusión las pensiones en las Fuerzas Armadas.

Ahora las llamadas “pensiones doradas” estarán topadas por el salario del titular del Ejecutivo Federal. En México, la pensión promedio mensual ronda entre seis mil 600 y ocho mil 400 pesos para la mayoría de los trabajadores.