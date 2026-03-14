ONU adopta iniciativa de México para inhibir uso de maquinaria para la fabricación de drogas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Comisión de Estupefacientes de la ONU adoptó una resolución para prevenir el uso de equipos especializados y materiales controlados en la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, lo cual se dio a iniciativa del gobierno de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la resolución se enfoca en las máquinas tableteadoras y encapsuladoras de uso lícito en el ámbito médico, pero que son empleadas para la producción de las drogas sintéticas.

También llamó a que los países adopten medidas legislativas para evitar el desvío de máquinas tableteadoras y encapsuladoras al mercado ilícito, lo que involucra su “comercio legal sin trabas”.

Ante la ONU, “México reiteró que el tráfico de drogas es un reto internacional que solo puede resolverse con un enfoque humanista y de manera coordinada con otros países, reconociendo responsabilidades compartidas, así como a través de una cooperación multilateral, regional y bilateral eficaz”, expuso la SRE en un comunicado.

Esta iniciativa responde a los retos que enfrenta la comunidad internacional para prevenir y frenar el tráfico ilícito de estupefacientes, incluido el fentanilo. La adopción de esta resolución fue por amplia mayoría y busca combatir el tráfico de drogas.

La instancia destacó la cooperación e intercambio de información que debe haber a nivel internacional sobre transacciones comerciales sospechosas, así como las investigaciones relacionadas con el tráfico de estas máquinas para la producción de drogas.

“Esta iniciativa mexicana busca dotar a todos los países de herramientas para hacer frente al crecimiento exponencial del consumo de drogas sintéticas -incluyendo por abuso o mal uso de medicamentos- y a la consecuente adaptación que están registrando la producción, manufactura, tráfico y comercialización de esas drogas y sus precursores. Todo ello, en el marco de una estrategia integral que priorice la prevención y la salud pública”, expuso la Cancillería mexicana.

La Comisión de Estupefacientes sesiona cada año en Viena, Austria, como el órgano deliberativo más importante de la ONU para la formulación de políticas internacionales en materia de drogas.