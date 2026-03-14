Organizaciones alertan sobre riesgos ambientales de megaproyectos en Golfo de California

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de organizaciones sociales se reunieron con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana para alertar sobre “riesgos ambientales, climáticos y sociales asociados a la expansión de megaproyectos de gas natural licuado (GNL) en la región el Golfo de California.

De acuerdo a un pronunciamiento, representantes del Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (DAN) y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) se reunieron con Orellana, quien el 9 de marzo inició una visita a México.

La situación de riesgo en que se encuentra el Golfo de California ha motivado un pronunciamiento conjunto de nueve relatorías especiales de Naciones Unidas, en septiembre de 2025, por el que manifestaron sus preocupaciones por el incumplimiento de México de tratados internacionales como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, por permitir la construcción y operación de proyectos de gas fósil en la región, considerada como el Acuario del Mundo.

Cabe destacar que el Golfo de California fue considerado por la UNESCO como Patrimonio Mundial, actualmente clasificado por el mismo organismo en riesgo, es una de las regiones más biodiversas del planeta, que alberga 25 Áreas Naturales Protegidas federales y provee el 80% de la pesca que se consume en México.

Durante la visita de Orellana, activistas presentaron “información sobre los posibles impactos de la construcción y operación de gasoductos, terminales de licuefacción e instalaciones destinadas al transporte y exportación de gas fósil en la región”, que de concretarse acarearían “efectos negativos significativos en ecosistemas marinos y terrestres, así como afectaciones a los derechos humanos de comunidades costeras e indígenas que dependen de estos territorios para su subsistencia”.

A Orellana los integrantes de las organizaciones sociales alertaron que en la región se tiene proyectada la “expansión de infraestructura destinada al transporte, licuefacción y exportación de gas extraído principalmente en Texas, Estados Unidos con destino a mercados internacionales y que esa proliferación industrial no ha sido sometida como es debido a una Evaluación Ambiental Estratégica”.

Las organizaciones recordaron que los cinco megaproyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental son Saguaro LNG, Amigo LNG, Gasoducto Sierra Madre, Gasoducto Sonora, Gasoducto Ojinaga-Topolobampo, con ramal en Mazatlán.

“La información entregada al Relator Especial destaca que la cadena de producción y exportación de GNL implica emisiones importantes de gases de efecto invernadero, particularmente metano, un gas con potencial de calentamiento global 80 veces mayor que el dióxido de carbono en el corto plazo”, se lee en un comunicado de las organizaciones.

Aunado a ello, en el reporte entregado al relator, las organizaciones advirtieron de “posibles impactos en hábitats críticos, incluyendo manglares, estuarios y zonas de reproducción de especies marinas, además del aumento del tráfico de buques metaneros en la región, que generan emisiones contaminantes”, así como afectaciones a ecosistemas terrestres del Desierto de Sonora, el Desierto de Chihuahua y la Sierra Madre Occidental, “donde estos proyectos alterarían procesos ecológicos y el equilibrio en las cadenas tróficas”.

Las organizaciones denunciaron que, para realizar las evaluaciones ambientales de esta infraestructura, se ha recurrido a la “fragmentación en la evaluación de los proyectos, la ausencia de una evaluación ambiental estratégica y diversas dificultades en materia de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia”.

Ante este panorama, las organizaciones solicitaron al Relator Espacial “considerar la información presentada en el marco de su visita oficial a México y, en su caso, formular recomendaciones al Estado mexicano orientadas a prevenir daños ambientales graves por as sustancias tóxicas asociadas a la industria fósil y garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades de la región del Golfo de California”.