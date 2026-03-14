Pensión Mujeres Bienestar: quiénes cobran del 16 al 20 de marzo de 2026

El calendario de pagos de marzo se organiza por letra del apellido para distribuir los depósitos del programa Mujeres Bienestar.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 continúa durante la tercera semana del mes con depósitos programados entre el 16 y el 20 de marzo para distintas beneficiarias del programa federal.

La dispersión del apoyo económico se realiza de forma escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiaria, mecanismo utilizado por la Secretaría de Bienestar para organizar la entrega de recursos a nivel nacional.

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Beneficiarias que cobran del 16 al 20 de marzo

Durante la semana del 16 al 20 de marzo, el calendario contempla una pausa por día festivo y posteriormente retoma los depósitos para varios grupos de beneficiarias.

Las fechas de pago programadas son las siguientes:

Lunes 16 de marzo: no hay pagos debido a día inhábil oficial.

Martes 17 de marzo: beneficiarias con apellidos que comienzan con la letra M.

Miércoles 18 de marzo: apellidos con N, Ñ y O.

Jueves 19 de marzo: apellidos con P y Q.

Viernes 20 de marzo: apellidos que comienzan con R.

Las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con estas letras reciben el depósito directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar durante las fechas establecidas en el calendario.

Por qué no hay pagos de la Pensión Bienestar el 16 de marzo

El lunes 16 de marzo de 2026 se conmemora en México el natalicio de Benito Juárez, fecha considerada día de descanso obligatorio al trasladarse al tercer lunes de marzo.

Durante esta jornada se suspenden operaciones en instituciones bancarias y dependencias públicas, por lo que el calendario de dispersión de apoyos sociales contempla una pausa en los depósitos.

Los pagos del programa Mujeres Bienestar se reanudan el martes 17 de marzo con las beneficiarias programadas según el orden alfabético.

Monto de la Pensión Mujeres Bienestar en 2026

La Pensión Mujeres Bienestar forma parte de los programas sociales federales dirigidos a mujeres de 60 a 64 años que cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar.

Para 2026, el programa otorga un apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiaria. El pago que se dispersa durante marzo corresponde al bimestre marzo-abril de 2026.

Cómo consultar la fecha de depósito

Las beneficiarias pueden conocer la fecha exacta de su depósito revisando la primera letra de su apellido paterno dentro del calendario oficial. El recurso se deposita automáticamente en la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir previamente a oficinas o realizar trámites para recibir el apoyo.

Una vez depositado el dinero, las beneficiarias pueden retirarlo en cajeros automáticos, sucursales del banco o utilizar la tarjeta para realizar compras en establecimientos.

Programas sociales incluidos en el calendario de marzo

El calendario de dispersión de marzo también contempla pagos para otros programas sociales administrados por la Secretaría de Bienestar, los cuales utilizan el mismo sistema de depósitos por letra del apellido.

Entre ellos se encuentran:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Las autoridades federales informan que cualquier actualización del calendario se comunica a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.