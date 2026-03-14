Prevén discutir "Plan B" de reforma electoral a más tardar a principios de abril en San Lázaro

El presidente de la Comisión Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Comisión Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo, informó que una vez que se reciba la nueva propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el llamado “Plan B”, se podría discutir entre finales de marzo y la primera semana de abril en el Pleno.

En conferencia de prensa, el diputado explicó que una vez que tengan la iniciativa, tienen que procesarla rápido para poder adaptarla a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que aplique en la elección intermedia en el 2027.

“Por ley nosotros tenemos hasta cuarenta y cinco días para hacer esto, pero evidentemente tendríamos que estar revisándolo al seno de la comisión, platicarlo con todos los grupos parlamentarios, pero efectivamente, yo creo que tendría que ser un proceso que nos dé tiempo a discusión, pero no debería de pasar más de seguramente tres semanas a que pudiéramos tener una conclusión de consenso amplio para poderlo llevar a un posible dictamen.

“Yo creo que tenemos que hacerlo rápido, pues evidentemente para que también cuanto antes lo que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues sea de conocimiento general y pueda aplicar pronto para los siguientes procesos. De acuerdo a su cálculo... Seguramente finales de marzo o principios de abril”, explicó.

El morenista resaltó que las reformas del “Plan B” forman parte del eje fundamental que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene que ver con el tema de garantizar que los recursos se ejercen con responsabilidad, que los recursos prioricen la justicia y haya un ejercicio del gasto con mucha responsabilidad.