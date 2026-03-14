PVEM y PT favorecen "Plan B" de la reforma electoral

Diputados votan en contra de la reforma electoral, el miércoles 11 de marzo de 2026. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Una vez que se rechazó la propuesta del Ejecutivo Federal que buscaba eliminar a plurinominales en el Senado y cambiar su forma de elección en Diputados, legisladores del Partido Verde y del Trabajo -además de Morena- expresaron su apoyo público a la nueva iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado informaron que acompañan el llamado “Plan B”, postura que no mostraron con la iniciativa original que, finalmente, no alcanzó los votos necesarios para los cambios constitucionales y fue rechazada por legisladores también del Verde y del PT.

“La presidenta de la República ha sido contundente: el objetivo del nuevo proyecto de reforma constitucional es terminar con los privilegios que durante años han encarecido innecesariamente nuestro sistema político y destinar esos recursos, a través de programas sociales, al bienestar de la población”, informaron en un posicionamiento conjunto, fechado el 13 de marzo, luego de las últimas reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Este planteamiento forma parte de los principios que han guiado al actual gobierno desde su inicio: la austeridad republicana; la convicción de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; y la certeza democrática de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, expusieron.

El viernes la presidenta Sheinbaum Pardo fue contundente en declarar que el Verde y el PT querían seguir nombrando a los legisladores plurinominales y no querían que se redujera el monto de recursos a los partidos, aunque en este último comunicado el partido oficialista y los aliados hablan de los principios de austeridad republicana e ir contra el privilegio.

La presidenta dijo que de antemano sabía que su iniciativa de reforma electoral no pasaría; y aunque era factible negociarla, decidió no hacerlo.

“Era muy probable que el PT y el Verde no votaran a favor, como sabíamos y teníamos la certeza de que ni el PRI, ni el PAN, ni el MC iban a votar a favor”, aun así, decidió enviar la iniciativa.

Para ella era “muy importante mostrar que cumplimos, podríamos haber negociado que fuera solamente un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de más allá, ¿era factible negociarlo? Sí, sí era factible, pero tomé la decisión de no hacerlo porque yo había hecho un compromiso con la gente y para mí los compromisos se cumplen”.

Y reiteró que “en todo caso ya la gente, el pueblo va a ver quién votó y quién no votó en este caso. Entonces, hacia adelante depende también de cómo se avance, pero ya será una decisión de Morena, no una decisión mía” y en cuanto a lo que estos aliados no quisieron, la presidenta respondió: “Ellos querían seguir nombrando los plurinominales, ellos no querían que se disminuyeran los montos de los partidos”.

Aun con estos señalamientos de la presidenta, en el comunicado que circuló este sábado, los tres partidos consideraron incluso que “durante décadas, el aparato gubernamental federal, estatal y municipal ha operado con costos elevados que deben revisarse con responsabilidad. La democracia no se fortalece con estructuras costosas ni con privilegios, sino con instituciones eficientes que respondan a las necesidades de la población. Esta propuesta de reforma no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados”.

Reiteraron que los recursos ahorrados se quedarán en las entidades federativas y serán destinados a obra pública, infraestructura y otros proyectos.

“El principio es simple: menos privilegios burocráticos y más inversión en la gente. La democracia verdadera se fortalece cuando el poder público se pone al servicio del pueblo”, indicaron.

Los legisladores de los tres partidos, que sí alcanzan la mayoría calificada para aprobar modificaciones constitucionales, indicaron que el “Plan B” tiene el propósito de fortalecer la participación directa de la ciudadanía, mediante la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular a temas electorales.

“Ese es el sentido de esta reforma: una democracia más austera, más cercana a la gente y una justa redistribución de los recursos públicos”.

Al final, expresaron un “apoyo total e incondicional a la presidenta de México”, mismo que no se vio con la iniciativa original de la mandataria quien, a su vez, aseguró que era el mandato popular y fue rechazado en la cancha del legislativo.