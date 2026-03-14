SRE reporta evacuación de más de mil mexicanos que se encontraban en Medio Oriente.. Foto: @SRE_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mil 240 mexicanos fueron rescatados de zona de riesgo en el Medio Oriente. Este hecho se dio “por medio de vías seguras y aprovechando la apertura gradual del espacio aéreo. En su mayoría, los turistas que solicitaron asistencia y se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bahréin, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Irán y Catar han logrado ya ser evacuados”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Este viernes el secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una nueva reunión a distancia con los titulares de las embajadas de México en el Medio Oriente para dar seguimiento a las condiciones de seguridad y protección de las y los mexicanos que residen o están en tránsito en la región.

“El fortalecimiento de las medidas de seguridad seguirá siendo la prioridad de la asistencia consular. Salvaguardar, como se ha logrado hasta ahora, la integridad física tanto de nuestras y nuestros connacionales, como la de todas las personas que laboran en nuestras representaciones y sus familiares”, detalló la dependencia federal.

El canciller reconoció la labor de los diplomáticos en la reunión en la que participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva y la directora general de Comunicación Social, Daniela Zapata.

También los titulares y encargados de negocios de México en la región: Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán; Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel; Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos; Victoria Romero, embajadora en Azerbaiyán; Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait; Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar.

Así como Jacob Prado González, embajador en Jordania; Francisco Romero Bock, embajador en Líbano; Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación en Palestina; Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de negocios en Arabia Saudita y Héctor Ortega Nieto, encargado de negocios en Egipto.

También compartió los teléfonos de las representaciones de México en Medio Oriente.