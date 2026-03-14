Tarjetas de despensa bajo presión: sindicatos y usuarios cuestionan operación de Broxel

La aplicación de la Financiera Broxel en un teléfono celular. Foto: Broxel

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las fallas operativas reportadas en tarjetas de vales de despensa y dudas sobre el esquema de cobro en transacciones reavivaron cuestionamientos sobre la operación de la financiera Broxel en contratos públicos y programas de prestaciones laborales.

El señalamiento más reciente proviene del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG), que el 27 de febrero de 2026 envió el oficio SG/EXT/059/2026 a la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Alejandrina Planter Pérez, y al director de Finanzas, Gustavo Alfonso Cárdenas Cutiño, para denunciar fallas generalizadas en la tarjeta de prestaciones operada por la empresa.

El documento, firmado por la secretaria general del sindicato, Natalia Juárez Miranda, sostiene que las irregularidades no constituyen casos aislados, sino un problema estructural basado en cientos de reportes de académicos en distintas regiones del estado.

Entre los problemas señalados figuran tarjetas declinadas a pesar de contar con saldo, errores en el chip, fallas en pagos sin contacto y dificultades para registrarse en la aplicación o portal de la empresa. También se reportaron tarjetas emitidas con nombres incorrectos, ausencia de NIP y cargos duplicados o no reconocidos, incluidos cobros de comisiones e IVA.

El sindicato también documentó limitaciones en la red de aceptación, sobre todo fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde en algunos municipios los usuarios no encuentran establecimientos que acepten el plástico.

A estas fallas operativas se suman cuestionamientos sobre el funcionamiento técnico del producto financiero.

Las características de las fallas plantean la posibilidad de que algunas tarjetas de vales emitidas por la empresa podrían estar utilizando un BIN de crédito, el número que identifica la naturaleza de la tarjeta en las redes de pago, en productos diseñados para operar como débito o crédito.

El BIN (Bank Identification Number) determina si una tarjeta funciona como crédito, débito o prepago. En el caso de los vales de despensa, que no implican financiamiento, lo habitual es utilizar un BIN de débito. Cuando una transacción se procesa bajo un BIN de crédito, los comercios enfrentan comisiones más altas que las aplicadas a operaciones de débito, de acuerdo con lo que se puede constatar en información oficial.

El riesgo de ese tipo de costo adicional podría trasladarse a los establecimientos que aceptan el pago y, en última instancia, afectar el valor efectivo de la prestación para los trabajadores.

La presencia de la empresa en programas públicos de dispersión de recursos es notable. Broxel figura entre los proveedores de vales de despensa para fin de año tanto en dependencias del gobierno federal como en la Ciudad de México, además de participar en diversos esquemas de tarjetas vinculadas a servicios públicos en entidades federativas.

En Jalisco, usuarios del sector público también reportaron inquietud por el funcionamiento de tarjetas administradas por la compañía. Policías estatales señalaron dudas luego de recibir avisos de mantenimiento del sistema, mientras organizaciones sindicales recomendaron a sus afiliados no proporcionar información personal adicional en la aplicación de la empresa.

Las inquietudes coinciden con el crecimiento de contratos de intermediación financiera en programas públicos, desde prestaciones laborales hasta sistemas de pago de servicios.

Especialistas en medios de pago y transparencia señalan que la expansión de estas plataformas exige mayor claridad sobre los contratos, las comisiones aplicadas y el manejo de datos personales de los usuarios.